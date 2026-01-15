Presiona EU a México para combatir a los cárteles: NYT

Estados Unidos está presionando a México para que permita a fuerzas militares de ambos países llevar a cabo operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo, aseguró el diario estadounidense The New York Times.

De acuerdo con la información publicada este jueves, la intención del gobierno estadounidense es que tropas de Operaciones Especiales o bien agentes de la CIA “acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo”, señaló el diario citando a funcionarios que declararon en anonimato.

En caso de que se llegara a concretar un acuerdo, fuerzas estadounidenses estarían participando activamente en incursiones que estarían bajo el mando de fuerzas mexicanas, pero proporcionando apoyo, inteligencia y asesoramiento.

The New York Times sostiene que Estados Unidos hizo la propuesta a México de lo anterior a principios de 2025 y se insistió en ello después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero.

Por otro lado, el diario recordó que durante la administración del expresidente Joe Biden, la CIA ejecutó vuelos secretos con drones en México, con el objetivo de ubicar laboratorios para producir fentanilo.

Dichas aeronaves también pueden rastrear precursores químicos a medida que se acercan a los puertos marítimos de México, explicó un funcionario estadounidense a The New York Times y detalló que después esa información se traslada a unidades militares mexicanas.

Esta semana, los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una conversación vía telefónica, en la que la mandataria mexicana rechazó una posible intervención militar de Estados Unidos en México.

Previamente, Trump amenazó con posibles ataques por tierra a los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Asimismo, lo anterior ocurrió apenas días después de la intervención que Estados Unidos ejecutó en Venezuela para capturar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, tras lo cual Trump dijo que había que “hacer algo en México”.