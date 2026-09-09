No cederemos soberanía en negociación con EU: Claudia Sheinbaum

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    No cederemos soberanía en negociación con EU: Claudia Sheinbaum
    Señaló que en las negociaciones con Estados Unidos, se buscan mejores condiciones comerciales para México. CUARTOSCURO

La Presidenta dijo que se mantendrá postura y no se firmará nada que represente una afectación a la soberanía nacional

En el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos en el marco del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que mantendrá una postura firme y que no se firmará nada que afecte la soberanía nacional.

Al ser cuestionada sobre las tensiones en el comercio internacional y la dinámica trilateral en la región, la mandataria reafirmó el compromiso de buscar las mejores condiciones para las familias mexicanas, asegurando que el diálogo con Washington no comprometerá las decisiones internas.

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”Lo que sí debe saber el pueblo de México es que no vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía o alguna afectación a nuestra economía. Lo que estamos buscando son mejores condiciones comerciales”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que, tras las diferencias surgidas entre Canadá y Estados Unidos en sus discusiones bilaterales, México ha mantenido conversaciones directas con la administración estadounidense.

La prioridad del gobierno mexicano se centra en lograr la eliminación de los impuestos al acero, aluminio y automóviles, medidas que calificó de injustas y perjudiciales para la economía nacional.

Respecto a una lista de 54 temas de interés presentados previamente por Estados Unidos, la titular del Ejecutivo detalló que la mayoría han sido resueltos. Precisó que existen puntos de coincidencia aceptables en materia de propiedad intelectual, combate a la piratería o agilización de registros sanitarios en la Cofepris.

Sin embargo, enfatizó que aquellos puntos que vulneren decisiones exclusivas de los mexicanos han sido tajantemente descartados.

La Jefa del Ejecutivo reconoció el objetivo de Estados Unidos por relocalizar e incrementar su producción interna, pero aclaró que dicha política industrial no debe ejecutarse a expensas de la industria ni del empleo en México.

Frente a la estrategia estadounidense, la mandataria contrapuso el Plan México, enfocado en fortalecer el mercado interno y elevar la producción nacional, subrayando que la vía para la región debe ser el entendimiento, el beneficio compartido y la continuidad del acuerdo comercial sin imposiciones.

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