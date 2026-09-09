Dictan segunda prisión preventiva a Thompson Navarro por red de huachicol fiscal

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dictan segunda prisión preventiva a Thompson Navarro por red de huachicol fiscal
    Autoridades acusan a Ingemar de un comportamiento incongruente con su perfil fiscal. ESPECIAL

El fundador de Ingemar es señalado dentro del entramado en el que también se involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo

Ricardo Thompson Navarro, fundador de Ingemar, sumó una segunda prisión preventiva en el caso de la red de huachicol fiscal por ferrotanques que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, su socio.

El 13 de agosto pasado, una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, le dictó al empresario la prisión preventiva justificada contra la que tramitó un amparo desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentra preso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-presuntos-mensajes-de-sergio-carmona-con-senador-de-morena-jose-ramon-gomez-leal-NK23382825

Dicha medida cautelar es adicional a la prisión preventiva oficiosa que Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control en el Almoloya de Juárez, le dictó en julio tras vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Thompson Navarro presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, una demanda de amparo mediante la cual buscaba echar abajo “la resolución de trece de agosto de dos mil veintiséis, en la que se impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada”.

Sin embargo, el juez Segundo le negó la suspensión provisional, en virtud de que la medida cautelar no es inconstitucional.

“El promovente solicitó la suspensión provisional respecto a la resolución de trece de agosto de dos mil veintiséis, en la que se impuso la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, con efectos restitutorios. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera procedente negar la suspensión provisional para los efectos solicitados, en virtud de que el acto reclamado no es ostensiblemente inconstitucional; pues es facultad del juez de control imponer dicha medida cautelar conforme lo dispuesto en el artículo 157 del Código Nacional Procedimientos Penales”, resolvió el juzgado.

Detenido en Ensenada, Baja California, el empresario Ricardo Thompson Navarro está acusado de ser uno los socios del panista Ernesto Ruffo Appel en la empresa Ingemar S.A de C.V presuntamente utilizada para contrabandear combustibles por ferrotanques.

Según la imputación de la FGR, Ingemar presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales, particularmente una abierta en Grupo Financiero Intercam, que registró flujos superiores a 3 mil millones de pesos de junio de 2024 a julio de 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol
Justicia

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
NosotrAs: Sa, la niña que no fue

NosotrAs: Sa, la niña que no fue
México cayó en matemáticas, lectura y ciencias en PISA 2025.

SEP atribuye a celulares la caída global en prueba PISA 2025
Elemento canino de nombre “Chocolate” que participó en la detección del narcótico en la aduana de Tijuana

Tijuana: El perrito ‘Chocolate’ detecta 80 kilos de cocaína ocultos en un camión
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La nostalgia del pasado, así como por los peinados esponjados de la década de 1980 se consolida en un trend viral con ayuda de la IA.

¡Súbete al trend viral ochentero! Paso a paso para crear tu foto de un look de los 80 con IA
Etapas. La cantante asegura que su gira le permitió reencontrarse con su propósito y conocer a quien considera el amor de su vida.

Katy Perry habla de su separación de Orlando Bloom y revela: ‘Conocí al amor de mi vida’
El productor Juan José López Ordóñez señala al futbolista y a integrantes de su entonces familia política por el supuesto secuestro ocurrido en 2024

Edson Álvarez, envuelto en grave acusación por presunto secuestro y adeudo millonario