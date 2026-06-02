Javier Corral acusa a Maru Campos de ‘doble rasero’ tras retirar impugnación por intento de detención

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Javier Corral acusa a Maru Campos de ‘doble rasero’ tras retirar impugnación por intento de detención
    Javier Corral retiró la impugnación contra la Fiscalía capitalina por su intento de detención en 2024 y acusó manipulación política del caso. Cuartoscuro

El senador Javier Corral anunció que retirará la impugnación por el intento de detención ocurrido en 2024 y afirmó que continúan otras investigaciones

El senador Javier Corral Jurado anunció este martes que desistirá de la impugnación presentada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con el intento de detención del que fue objeto el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México.

La decisión de Javier Corral fue dada a conocer mediante un comunicado conjunto firmado por el legislador y el despacho Schütte & Delsol Abogados, en el que explicaron los motivos de la determinación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defiende-corral-a-inzunza-hace-vida-normal-y-no-se-esconde-tras-ser-ligado-a-los-chapitos-HP20949970

CORRAL ACUSA DISTORSIÓN INFORMATIVA Y USO POLÍTICO DEL CASO

En el documento, Corral señaló que su decisión responde al manejo público que ha tenido el asunto durante los últimos meses.

“Ante la distorsión informativa que se ha generado alrededor de este asunto, así como frente a la utilización mediática y política del caso, el senador Javier Corral Jurado anuncia su decisión de desistirse de la impugnación presentada en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto a los hechos relativos al ilegal intento de su detención el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México”, señala el comunicado.

Asimismo, sostuvo que no pretende contribuir a lo que considera una estrategia política impulsada desde el gobierno de Chihuahua.

“El senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván”, indica el texto.

CORRAL SEÑALA UN ‘DOBLE RASERO’ EN CASO DE MARU CAMPOS

En el posicionamiento, el exgobernador de Chihuahua afirmó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha mantenido posturas distintas respecto al mismo procedimiento.

“Ha actuado con un doble rasero: por un lado, en la Ciudad de México, ha tomado este trámite judicial como un acto de persecución política y, por otro lado, en Chihuahua, esto mismo lo presenta como una prueba de exoneración”, expresa el comunicado.

RESOLUCIÓN QUEDARÁ FIRME

Con el desistimiento, la determinación de la Fiscalía capitalina quedará firme en lo relativo a los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024. No obstante, Corral sostuvo que existen otras investigaciones en curso relacionadas con el caso.

“La determinación quedará firme respecto de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024, sin embargo, el montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí”, señala el documento.

El senador agregó que continúan abiertas investigaciones ante la Fiscalía General de la República derivadas de diversas denuncias.

“Los diversos delitos cometidos en su contra con el actuar concertado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como del poder ejecutivo del estado de Chihuahua, continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República por las denuncias presentadas, entre otros, por el propio Javier Corral así como por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, refiere el texto.

$!Javier Corral acusa a Maru Campos de ‘doble rasero’ tras retirar impugnación por intento de detención

LLAMAN A INVESTIGAR AMBAS PARTES

En el comunicado también se hizo un llamado para que se investiguen tanto las acusaciones formuladas contra la administración encabezada por Corral como los señalamientos relacionados con el uso de instituciones públicas con fines políticos.

“Convencidos de que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y tiene derecho a una investigación exhaustiva, a una actuación con debida diligencia y a conocer, con pruebas, quiénes se conducen con rectitud, y quiénes se esconden detrás de la mentira y la manipulación”, señala el documento.

Asimismo, agrega:

“Llamamos a que se investiguen a fondo los dos lados: tanto las acusaciones contra la administración del ex gobernador Javier Corral, como la instrumentalización y uso faccioso de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración del estado de Chihuahua, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/posponen-audiencia-contra-maru-campos-no-acude-javier-corral-PA21033286

INTENTO DE DETENCIÓN DE CORRAL OCURRIÓ EN 2024

El incidente al que hace referencia el senador ocurrió el 14 de agosto de 2024, cuando se registró un intento de detención en su contra en la Ciudad de México.

Desde entonces, el episodio ha derivado en una disputa política y jurídica entre Corral y el gobierno estatal de Chihuahua.

Javier Corral gobernó Chihuahua entre 2016 y 2021 y ha mantenido diferencias públicas con la administración encabezada por Maru Campos desde el inicio de su gestión.

Con el desistimiento anunciado este martes, concluye la impugnación promovida por el senador contra la resolución de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía capitalina respecto a los hechos ocurridos en agosto de 2024, mientras continúan otras investigaciones relacionadas con el caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Investigaciones

Localizaciones


Chihuahua

Personajes


Javier Corral
María Eugenia Campos Galván

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Piñata con dueño

Piñata con dueño
NosotrAs: Entre el techo de cristal y el suelo pegajoso

NosotrAs: Entre el techo de cristal y el suelo pegajoso
Omar “N” fue detenido por la FGJEM al ser investigado como probable responsable de disparar contra el exdiputado Francisco Rojas Cano en 2025.

Detienen a Omar ‘N’, presunto autor material del asesinato del exdiputado Francisco Rojas Cano en Edomex

Las declaraciones de Johnson ocurrieron apenas un día después del acto encabezado por Sheinbaum.

Sheinbaum pide al embajador de EU respetar asuntos internos de México y limitar su actuación
La SEP confirmó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial FIFA.

Inauguración del Mundial FIFA 2026... ¿Habrá clases el 11 de junio? esto dice la SEP
México entró oficialmente en la temporada de ciclones tropicales del Atlántico mientras especialistas monitorean la posible formación del primer huracán de la temporada.

Se aproxima el primer Huracán de la Temporada; junto al Monzón Mexicano, traerán fuertes lluvias, inundaciones y granizadas a estos estados
Apuesta. La colaboración entre Taylor Swift y Disney ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la cantante y los fanáticos de la popular saga animada.

Taylor Swift regresa al country con tema original para ‘Toy Story 5’
En el futbol amateur de Saltillo, un partido puede pasar de la convivencia a la riña en cuestión de minutos. Entre canchas, patrullas y reclamos, la violencia revela una pregunta incómoda: ¿por qué nos peleamos tanto si solo se trata de jugar?

¿Por qué los hombres nos peleamos tanto en el futbol amateur?