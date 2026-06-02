Javier Corral acusa a Maru Campos de ‘doble rasero’ tras retirar impugnación por intento de detención
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El senador Javier Corral anunció que retirará la impugnación por el intento de detención ocurrido en 2024 y afirmó que continúan otras investigaciones
El senador Javier Corral Jurado anunció este martes que desistirá de la impugnación presentada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con el intento de detención del que fue objeto el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México.
La decisión de Javier Corral fue dada a conocer mediante un comunicado conjunto firmado por el legislador y el despacho Schütte & Delsol Abogados, en el que explicaron los motivos de la determinación.
CORRAL ACUSA DISTORSIÓN INFORMATIVA Y USO POLÍTICO DEL CASO
En el documento, Corral señaló que su decisión responde al manejo público que ha tenido el asunto durante los últimos meses.
“Ante la distorsión informativa que se ha generado alrededor de este asunto, así como frente a la utilización mediática y política del caso, el senador Javier Corral Jurado anuncia su decisión de desistirse de la impugnación presentada en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto a los hechos relativos al ilegal intento de su detención el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México”, señala el comunicado.
Asimismo, sostuvo que no pretende contribuir a lo que considera una estrategia política impulsada desde el gobierno de Chihuahua.
“El senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván”, indica el texto.
CORRAL SEÑALA UN ‘DOBLE RASERO’ EN CASO DE MARU CAMPOS
En el posicionamiento, el exgobernador de Chihuahua afirmó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha mantenido posturas distintas respecto al mismo procedimiento.
“Ha actuado con un doble rasero: por un lado, en la Ciudad de México, ha tomado este trámite judicial como un acto de persecución política y, por otro lado, en Chihuahua, esto mismo lo presenta como una prueba de exoneración”, expresa el comunicado.
RESOLUCIÓN QUEDARÁ FIRME
Con el desistimiento, la determinación de la Fiscalía capitalina quedará firme en lo relativo a los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024. No obstante, Corral sostuvo que existen otras investigaciones en curso relacionadas con el caso.
“La determinación quedará firme respecto de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024, sin embargo, el montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí”, señala el documento.
El senador agregó que continúan abiertas investigaciones ante la Fiscalía General de la República derivadas de diversas denuncias.
“Los diversos delitos cometidos en su contra con el actuar concertado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como del poder ejecutivo del estado de Chihuahua, continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República por las denuncias presentadas, entre otros, por el propio Javier Corral así como por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, refiere el texto.
LLAMAN A INVESTIGAR AMBAS PARTES
En el comunicado también se hizo un llamado para que se investiguen tanto las acusaciones formuladas contra la administración encabezada por Corral como los señalamientos relacionados con el uso de instituciones públicas con fines políticos.
“Convencidos de que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y tiene derecho a una investigación exhaustiva, a una actuación con debida diligencia y a conocer, con pruebas, quiénes se conducen con rectitud, y quiénes se esconden detrás de la mentira y la manipulación”, señala el documento.
Asimismo, agrega:
“Llamamos a que se investiguen a fondo los dos lados: tanto las acusaciones contra la administración del ex gobernador Javier Corral, como la instrumentalización y uso faccioso de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración del estado de Chihuahua, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia”.
INTENTO DE DETENCIÓN DE CORRAL OCURRIÓ EN 2024
El incidente al que hace referencia el senador ocurrió el 14 de agosto de 2024, cuando se registró un intento de detención en su contra en la Ciudad de México.
Desde entonces, el episodio ha derivado en una disputa política y jurídica entre Corral y el gobierno estatal de Chihuahua.
Javier Corral gobernó Chihuahua entre 2016 y 2021 y ha mantenido diferencias públicas con la administración encabezada por Maru Campos desde el inicio de su gestión.
Con el desistimiento anunciado este martes, concluye la impugnación promovida por el senador contra la resolución de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía capitalina respecto a los hechos ocurridos en agosto de 2024, mientras continúan otras investigaciones relacionadas con el caso.