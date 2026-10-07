‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’

La captura del presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrió el 5 de octubre en Zapopan y fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El caso generó cuestionamientos por señalamientos previos sobre una supuesta relación entre Cazarín y personas cercanas a los hijos del exmandatario.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que surgieran preguntas sobre una posible relación con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque” , detenido en Jalisco.

Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad no le había informado sobre una posible conexión entre Cazarín y el empresario Amílcar Olán , quien ha sido señalado públicamente como cercano a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.

“No me han informado nada al respecto y en todo caso la Fiscalía General de la República tendría que informarlo, si es que hay alguna relación”, declaró la presidenta.

SHEINBAUM DICE QUE LA FGR NO INVESTIGA A ANDY

La mandataria también fue cuestionada directamente sobre si existía alguna investigación contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán. En el caso del hijo del expresidente, aseguró que consultó el tema con la titular de la FGR.

“tiene que decirlo la Fiscalía, contra el hijo del presidente eso sí se lo he preguntado a la Fiscal, y me ha dicho que no hay ninguna investigación, sobre otras personas, tiene que informarlo la propia Fiscalía”, respondió Sheinbaum.

La presidenta precisó que corresponde a la Fiscalía determinar y comunicar si existe alguna indagatoria relacionada con otras personas mencionadas en los cuestionamientos.

De esta manera, Sheinbaum separó la situación de Andy López Beltrán de los señalamientos que han circulado alrededor de Amílcar Olán y del detenido identificado como “El Tanque”. La información disponible sobre posibles vínculos entre ellos corresponde a señalamientos públicos y no constituye, por sí misma, una confirmación de responsabilidad penal.

¿QUIÉN ES “EL TANQUE”, PRESUNTO OPERADOR DEL CJNG?

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, fue detenido en Zapopan durante un operativo en el que participaron fuerzas federales. Harfuch lo identificó como presunto líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, investigaciones lo relacionan con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. También se le atribuye una presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército ocurrido en Jalisco en 2015.

La captura fue resultado de un trabajo conjunto entre la Defensa, SSPC y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia y participación de áreas de investigación de seguridad y de la FGR. Durante la detención se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas, según el reporte oficial difundido por Harfuch.

EL NOMBRE DE EL TANQUE Y LOS SEÑALAMIENTOS SOBRE LOS OLÁN

El nombre de Cazarín ya había aparecido en información periodística relacionada con los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán, quienes han sido señalados como personas cercanas a los hijos de López Obrador.

Reportes periodísticos han referido audios difundidos en agosto en los que Luis Alberto Olán presumía conocer a “El Tanque” y haber utilizado esa relación para intervenir ante presuntas extorsiones relacionadas con una mina de balasto.

Estos señalamientos forman parte de la información que motivó las preguntas a Sheinbaum durante su conferencia. Sin embargo, la presidenta sostuvo que no existe una investigación contra Andy López Beltrán, de acuerdo con la información que dijo haber recibido de la FGR.

En cuanto a cualquier posible vínculo entre Cazarín y otras personas, Sheinbaum insistió en que corresponde a la Fiscalía confirmar o descartar la existencia de una investigación.