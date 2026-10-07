CFE cerrará el año con superávit: Sheinbaum; lleva electricidad a más de 600 mil personas en dos años

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria aseguró que las finanzas de la Comisión se encuentran en buenas condiciones y que la empresa cuenta con distintos mecanismos para financiar las obras previstas en el sector energético.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) cerrará 2026 con superávit, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , al hablar sobre la situación financiera de la empresa pública y los proyectos que se desarrollan para ampliar la infraestructura eléctrica del país.

La presidenta explicó que, además de los recursos disponibles, los proyectos mixtos forman parte de los mecanismos que permitirán incrementar la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional y avanzar con las obras de generación y transmisión.

“Perfectas. Sí hay financiamiento”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el estado financiero de la CFE.

“Tiene distintos mecanismos de financiamiento que le permiten estar. Incluso este año va a cerrar con superávit”, señaló.

CFE AMPLÍA SU CAPACIDAD MIENTRAS FORTALECE SUS FINANZAS

La declaración de Sheinbaum ocurre mientras la CFE desarrolla distintos proyectos destinados a aumentar la generación de electricidad y ampliar las redes necesarias para transportar el suministro hacia hogares, comercios e industrias.

La empresa pública también mantiene proyectos de energía solar y eólica, además de centrales de ciclo combinado e hidroeléctricas, como parte de la estrategia para incrementar la capacidad del sistema eléctrico.

El Gobierno federal ha señalado que estas obras buscan responder al crecimiento de la demanda eléctrica provocado por nuevos hogares, servicios y actividades productivas.

La situación financiera de la CFE fue abordada en este contexto. Sheinbaum sostuvo que la empresa dispone de mecanismos suficientes para continuar con los proyectos y que las perspectivas para el cierre del año son favorables.

MÁS DE 600 MIL PERSONAS RECIBIERON ELECTRICIDAD

Además de los proyectos de generación y transmisión, la CFE reportó avances en materia de electrificación de comunidades.

Su directora general, Emilia Calleja, informó que entre 2025 y 2026 se realizaron más de 21 mil obras que permitieron llevar electricidad a más de 600 mil personas.

“Entre 2025 y 2026 realizamos más de 21 mil obras, beneficiando a más de 600 mil personas. Para nosotros este tema es prioritario”, señaló Calleja durante La Mañanera del Pueblo.

Las cifras presentadas detallan la ejecución de 21 mil 359 obras de electrificación, con una inversión de 12 mil 807 millones de pesos.

Los trabajos se concentraron en comunidades que todavía presentaban rezagos en el acceso al servicio eléctrico, con proyectos orientados a ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de suministro.

MÉXICO ALCANZA 99.88% DE COBERTURA ELÉCTRICA

Como resultado de estas acciones, México alcanzó una cobertura eléctrica de 99.88%, de acuerdo con los datos presentados por la CFE y la Secretaría de Energía.

La meta establecida por el Gobierno federal es llegar a 99.9% de cobertura, con la intención de reducir todavía más la brecha que existe entre las comunidades con acceso al servicio y aquellas que enfrentan dificultades para conectarse a la red.

Del total de obras realizadas, 746 corresponden a los Planes de Justicia, mediante los cuales se atendieron comunidades de pueblos originarios. Estos trabajos beneficiaron a más de 26 mil personas.

Calleja señaló que la instrucción presidencial es continuar con las acciones para cerrar las brechas de acceso y mejorar la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico en las comunidades.

La estrategia combina la expansión de la infraestructura con nuevas obras de generación y transmisión, mientras la CFE mantiene el objetivo de atender una demanda eléctrica que continúa creciendo.

DATOS CURIOSOS

· La CFE realizó 21 mil 359 obras de electrificación entre 2025 y 2026.

· Más de 600 mil personas obtuvieron acceso a electricidad mediante estos trabajos.

· La inversión en las obras de electrificación fue de 12 mil 807 millones de pesos.