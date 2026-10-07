CFE cerrará el año con superávit: Sheinbaum; lleva electricidad a más de 600 mil personas en dos años

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    CFE cerrará el año con superávit: Sheinbaum; lleva electricidad a más de 600 mil personas en dos años
    La CFE cerrará 2026 con superávit, según Sheinbaum. En dos años realizó 21 mil 359 obras de electrificación y benefició a más de 600 mil personas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum aseguró que la CFE cerrará 2026 con superávit. Entre 2025 y 2026, la empresa realizó más de 21 mil obras que llevaron electricidad a más de 600 mil personas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerrará 2026 con superávit, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al hablar sobre la situación financiera de la empresa pública y los proyectos que se desarrollan para ampliar la infraestructura eléctrica del país.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria aseguró que las finanzas de la Comisión se encuentran en buenas condiciones y que la empresa cuenta con distintos mecanismos para financiar las obras previstas en el sector energético.

“Perfectas. Sí hay financiamiento”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el estado financiero de la CFE.

La presidenta explicó que, además de los recursos disponibles, los proyectos mixtos forman parte de los mecanismos que permitirán incrementar la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional y avanzar con las obras de generación y transmisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adjudica-cfe-38-proyectos-solares-y-eolicos-en-16-estados-red-electrica-de-mexico-llegara-a-cerca-de-115-mil-kilometros-HP23973361

“Tiene distintos mecanismos de financiamiento que le permiten estar. Incluso este año va a cerrar con superávit”, señaló.

CFE AMPLÍA SU CAPACIDAD MIENTRAS FORTALECE SUS FINANZAS

La declaración de Sheinbaum ocurre mientras la CFE desarrolla distintos proyectos destinados a aumentar la generación de electricidad y ampliar las redes necesarias para transportar el suministro hacia hogares, comercios e industrias.

La empresa pública también mantiene proyectos de energía solar y eólica, además de centrales de ciclo combinado e hidroeléctricas, como parte de la estrategia para incrementar la capacidad del sistema eléctrico.

El Gobierno federal ha señalado que estas obras buscan responder al crecimiento de la demanda eléctrica provocado por nuevos hogares, servicios y actividades productivas.

La situación financiera de la CFE fue abordada en este contexto. Sheinbaum sostuvo que la empresa dispone de mecanismos suficientes para continuar con los proyectos y que las perspectivas para el cierre del año son favorables.

MÁS DE 600 MIL PERSONAS RECIBIERON ELECTRICIDAD

Además de los proyectos de generación y transmisión, la CFE reportó avances en materia de electrificación de comunidades.

Su directora general, Emilia Calleja, informó que entre 2025 y 2026 se realizaron más de 21 mil obras que permitieron llevar electricidad a más de 600 mil personas.

“Entre 2025 y 2026 realizamos más de 21 mil obras, beneficiando a más de 600 mil personas. Para nosotros este tema es prioritario”, señaló Calleja durante La Mañanera del Pueblo.

Las cifras presentadas detallan la ejecución de 21 mil 359 obras de electrificación, con una inversión de 12 mil 807 millones de pesos.

Los trabajos se concentraron en comunidades que todavía presentaban rezagos en el acceso al servicio eléctrico, con proyectos orientados a ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de suministro.

MÉXICO ALCANZA 99.88% DE COBERTURA ELÉCTRICA

Como resultado de estas acciones, México alcanzó una cobertura eléctrica de 99.88%, de acuerdo con los datos presentados por la CFE y la Secretaría de Energía.

La meta establecida por el Gobierno federal es llegar a 99.9% de cobertura, con la intención de reducir todavía más la brecha que existe entre las comunidades con acceso al servicio y aquellas que enfrentan dificultades para conectarse a la red.

Del total de obras realizadas, 746 corresponden a los Planes de Justicia, mediante los cuales se atendieron comunidades de pueblos originarios. Estos trabajos beneficiaron a más de 26 mil personas.

Calleja señaló que la instrucción presidencial es continuar con las acciones para cerrar las brechas de acceso y mejorar la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico en las comunidades.

La estrategia combina la expansión de la infraestructura con nuevas obras de generación y transmisión, mientras la CFE mantiene el objetivo de atender una demanda eléctrica que continúa creciendo.

DATOS CURIOSOS

· La CFE realizó 21 mil 359 obras de electrificación entre 2025 y 2026.

· Más de 600 mil personas obtuvieron acceso a electricidad mediante estos trabajos.

· La inversión en las obras de electrificación fue de 12 mil 807 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-alcanza-9988-de-cobertura-electrica-invertira-1-billon-168-mil-710-millones-de-pesos-en-electricidad-y-gas-hacia-2030-energia-OP23973159

· 746 proyectos correspondieron a los Planes de Justicia.

· Más de 26 mil personas de pueblos originarios fueron beneficiadas por esas obras.

· México alcanzó una cobertura eléctrica de 99.88%.

· La meta gubernamental es elevarla a 99.9%.

· Claudia Sheinbaum afirmó que la CFE cerrará 2026 con superávit.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Energía

Organizaciones


CFE

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Sheinbaum, aislada

Sheinbaum, aislada
NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer

NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer
Depresión tropical nueve en el Golfo de México.

Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México: trayectoria y estados afectados
Lara Cordero fue detenido en Chiapas el pasado sábado 3 de octubre.

Morena expulsa del partido a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa detenido durante la ‘Operación Enjambre’
El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de trabajadores del IMSS e ISSSTE que cumplan con los requisitos establecidos.

Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla
El cielo y el Universo tendrá unos días con mayor relevancia. Cada año se celebra la Semana Mundial del Espacio (SME), el mayor evento científico del mundo, que tiene lugar desde el 4 al 10 de octubre.

¿Listo para el despegue? Checa las actividades de la Semana Mundial del Espacio 2026 en México
Cosecha. La dupla llevó a la pantalla la atmósfera del histórico encuentro musical de 1971 mediante escenarios, objetos y referencias documentales cuidadosamente investigados.

Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra
Publicidad de Sancor Seguros causa risas y molestias entre los aficionados en el homenaje de despedida de Messi.

Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi