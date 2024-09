‘No hubo coordinación’, reclama Sheinbaum sobre captura de ‘El Mayo’

“ Todo indica que no hubo coordinación, hubo una actuación en temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro ”, recalcó la Presidenta electa.

La Presidenta electa fue cuestionada debido a una serie de declaraciones realizadas durante la conferencia matutina del jueves por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que debe existir comunicación entre los países; sobre todo para la construcción de la paz en ambas naciones.

“Creo que lo que no se puede aceptar nunca es que no haya colaboración ni coordinación, Nos interesa porque toda la construcción de la paz, que no haya violencia. Nos interesa también que no llegue fentanilo a los Estados Unidos, pero Estados Unidos debe hacer lo propio en su país y coordinarnos, colaborar. Lo que no debe ser es que no haya coordinación”, dijo.

Además, se le preguntó sobre la responsabilidad compartida que tiene el gobierno de Estados Unidos ante la crisis de violencia que se vive en Sinaloa, luego de la detención de ‘El Mayo’, como lo mencionó el Presidente López Obrador.

“Lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación, sino que hubo una actuación, a partir incluso de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro”, afirmó la presidenta electa ante la prensa.

¿QUÉ DIJO AMLO SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE EU CON LA VIOLENCIA EN SINALOA Y CAPTURA DE AMLO?

En su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantuvo un acuerdo con uno de los criminales detenidos el pasado 25 de julio en El Paso, Texas.

“Nada más que ellos vayan internalizando que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México. O sea, no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso”, comentó el mandatario la mañana del jueves 19 de septiembre ante medios de comunicación.

Mientras que en sus declaraciones sobre el caso, el Presidente de México arremetió contra el operativo en el que agentes de EU lograron llevar a cabo la captura de Zambada García; sin embargo, de esa forma, lo catalogó como ilegal.