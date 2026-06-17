Invertirá CFE 21 mil 377 millones de pesos para llevar electricidad a comunidades apartadas de México

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    Invertirá CFE 21 mil 377 millones de pesos para llevar electricidad a comunidades apartadas de México
    La CFE destinará 21 mil 377 millones de pesos para ampliar la cobertura eléctrica en México y beneficiar a comunidades apartadas. VANGUARDIA/ARCHIVO

La CFE anunció una inversión histórica para llevar electricidad a comunidades alejadas, con prioridad en pueblos indígenas y zonas rurales con rezagos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una estrategia de expansión eléctrica que contempla una inversión de 21 mil 377 millones de pesos para llevar energía a comunidades alejadas del país, con especial atención en regiones rurales, indígenas y zonas de difícil acceso.

El proyecto forma parte de los llamados planes de justicia energética, una política que busca reducir la brecha de acceso al servicio eléctrico y garantizar que más habitantes cuenten con infraestructura básica para sus hogares y actividades diarias.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, explicó que una de las zonas prioritarias será la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde se invertirán 670 millones de pesos para completar cientos de obras de electrificación.

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“La instrucción de la Presidenta fue clara: llegar a cada rincón del país, a todas las comunidades y hasta las más apartadas”, afirmó Calleja Alor.

El plan nacional contempla alcanzar una cobertura eléctrica del 99.99 por ciento para 2028, una meta que busca prácticamente cerrar la brecha existente entre las regiones urbanas y las comunidades más alejadas.

LA SIERRA TARAHUMARA RECIBIRÁ NUEVAS OBRAS ELÉCTRICAS

Uno de los proyectos más importantes se desarrollará en Chihuahua, particularmente en la Sierra Tarahumara, una región caracterizada por su geografía compleja y por la presencia de comunidades que durante años han enfrentado dificultades para acceder a servicios básicos.

De acuerdo con la CFE, se realizarán 918 obras de electrificación que beneficiarán a 8 mil 795 habitantes. Los trabajos estarán enfocados en ampliar la infraestructura necesaria para conectar localidades que históricamente han quedado fuera de la red eléctrica.

La funcionaria federal destacó que el objetivo no solamente es instalar infraestructura, sino mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en zonas donde la distancia y el terreno han representado grandes obstáculos.

La ampliación del servicio eléctrico permite fortalecer actividades económicas, mejorar la comunicación y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas dentro de las comunidades.

“Para este gobierno la electricidad no se entiende como un privilegio o una mercancía; se entiende como un derecho vinculado a la justicia social y al bienestar del pueblo mexicano”, señaló Calleja Alor.

La estrategia también contempla otras entidades con necesidades similares, donde la CFE busca atender regiones con rezagos acumulados durante décadas.

UN PROGRAMA NACIONAL PARA CERRAR LA BRECHA ENERGÉTICA

Actualmente, México registra una cobertura eléctrica del 99.85 por ciento, según los datos presentados por la Comisión Federal de Electricidad. La nueva inversión busca aumentar ese porcentaje mediante proyectos dirigidos a comunidades donde todavía existen limitaciones de acceso.

La directora de la CFE explicó que las obras se concentrarán principalmente en lugares donde las condiciones geográficas hacen más complejo construir redes convencionales.

Entre las regiones consideradas dentro del programa se encuentran:

· Sierra Tarahumara, Chihuahua: 918 obras, inversión de 670 millones de pesos y beneficio para 8 mil 795 personas.

· Michoacán: 765 obras destinadas a beneficiar a 19 mil habitantes.

· San Quintín: 30 obras para cerca de 8 mil personas.

· Navolato, Sinaloa: tres obras para más de 600 habitantes.

· Pueblo Yaqui, Sonora: una obra con beneficio estimado para más de 100 mil personas.

En total, los proyectos de justicia social consideran 2 mil 318 obras de electrificación con una inversión superior a mil 205 millones de pesos dentro de esta etapa específica.

El programa busca atender principalmente a pueblos originarios y comunidades marginadas, donde la llegada de energía eléctrica representa un cambio importante en la vida cotidiana.

ENERGÍA ELÉCTRICA COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO

La electricidad es considerada uno de los servicios fundamentales para impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades. Su presencia permite mejorar espacios educativos, centros de salud, actividades productivas y sistemas de comunicación.

Las nuevas obras de la CFE forman parte de una visión de infraestructura enfocada en disminuir desigualdades entre las grandes ciudades y las localidades más alejadas.

Además de Chihuahua, la empresa estatal identificó zonas prioritarias en Sonora, Sinaloa, Michoacán y otros estados donde existen comunidades con necesidades históricas de conectividad eléctrica.

El proyecto también busca beneficiar a poblaciones indígenas, muchas de ellas ubicadas en territorios donde las condiciones naturales dificultan la instalación de redes de distribución.

La expansión de la red eléctrica representa uno de los retos más importantes para el país debido a la diversidad geográfica de México y la dispersión de algunas comunidades.

Con esta inversión, la CFE pretende avanzar hacia una cobertura casi total del territorio nacional y convertir el acceso a la energía en un elemento clave dentro de la política de bienestar.

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DATOS CURIOSOS

· La Sierra Tarahumara es una de las regiones con mayor complejidad geográfica de México debido a sus barrancas, montañas y comunidades dispersas.

· La cobertura eléctrica nacional actual supera el 99 por ciento, pero las zonas más alejadas continúan representando un desafío de infraestructura.

· Algunas comunidades rurales requieren soluciones especiales debido a la distancia que existe entre viviendas y redes eléctricas tradicionales.

· La electricidad permite mejorar servicios esenciales como educación, salud, comunicación y actividades económicas locales.

· La CFE es la empresa pública encargada de generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en México.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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