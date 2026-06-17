Sheinbaum deslinda al Gobierno de comentarios ofensivos hacia Trump por parte de Manuela Obrador, prima de AMLO

La funcionaria, quien también es prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, generó polémica al lanzar calificativos contra el mandatario estadounidense durante un evento de Morena. Sus palabras rápidamente circularon en redes sociales y provocaron cuestionamientos sobre si representaban una postura oficial del Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia de las declaraciones realizadas por Manuela Obrador Narváez, funcionaria del programa de Bienestar en Chiapas , luego de que durante un acto político en la entidad emitiera críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No”, respondió la presidenta cuando fue preguntada si coincidía con los comentarios realizados por la funcionaria chiapaneca.

Ante los cuestionamientos, Sheinbaum afirmó que las expresiones fueron realizadas a título personal y no reflejan la posición de su administración.

“Me informó la secretaria. Le pedí que revisara la falta administrativa en el trabajo que ella realiza”, señaló la presidenta al hablar sobre el proceso de revisión.

Durante su conferencia, Sheinbaum destacó que las personas que ocupan cargos dentro del gobierno deben actuar con responsabilidad debido a que sus palabras pueden interpretarse como mensajes institucionales.

La mandataria explicó que la Secretaría de Bienestar ya le había informado sobre el caso y solicitó revisar la situación administrativa relacionada con el desempeño de la servidora pública.

El mensaje central de la mandataria fue diferenciar entre una opinión individual y las declaraciones hechas por alguien que representa a una dependencia federal.

“No es correcto. Se le da Bienestar y tiene que definir dónde está; de hecho ya me informó”, comentó Sheinbaum al referirse a la función que desempeñan los servidores públicos.

La presidenta indicó que pidió a la titular de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dialogar con Manuela Obrador para conocer el contexto en el que ocurrieron los comentarios.

“Le dije que hablara con ella y viera exactamente las circunstancias”, agregó.

La revisión del caso busca establecer si existió alguna conducta que pueda considerarse una falta administrativa dentro de las responsabilidades de la funcionaria.

EL CASO ABRE DEBATE SOBRE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Las declaraciones de Manuela Obrador ocurrieron en un momento donde la relación entre México y Estados Unidos mantiene una atención constante por temas económicos, políticos y diplomáticos.

Aunque los funcionarios tienen derecho a expresar opiniones personales, existe un debate permanente sobre el alcance de sus declaraciones cuando ocupan posiciones dentro del gobierno.

Sheinbaum insistió en que los comentarios realizados por la funcionaria no representan la postura oficial de México frente al presidente estadounidense Donald Trump.

“Obviamente no representa el sentir del Gobierno de México, porque más allá de una opinión personal puede ser representante del gobierno”, afirmó.

El caso también refleja el impacto que tienen actualmente las redes sociales, donde una declaración realizada en un evento local puede alcanzar rápidamente una audiencia nacional e internacional.

La velocidad con la que circulan estos mensajes ha obligado a las instituciones públicas a establecer con mayor claridad la diferencia entre opiniones personales y posicionamientos oficiales.

FUNCIONARIOS BAJO LA MIRADA PÚBLICA

La polémica alrededor de Manuela Obrador puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites de expresión de quienes trabajan dentro de la administración pública.

Los servidores públicos suelen estar sujetos a normas de conducta debido a que sus acciones y declaraciones pueden influir en la percepción de las instituciones que representan.

En este caso, la presidenta señaló que será necesario analizar las circunstancias antes de determinar cualquier consecuencia dentro de la dependencia federal.

La situación también llamó la atención por el vínculo familiar de Manuela Obrador con el expresidente López Obrador, aunque la discusión principal se centró en su papel como funcionaria pública.

Más allá de las diferencias políticas, el episodio mostró cómo las declaraciones individuales pueden convertirse en un asunto de interés nacional cuando involucran a representantes gubernamentales.

La revisión administrativa permitirá determinar si los comentarios tuvieron alguna relación con sus responsabilidades oficiales o si permanecen dentro del ámbito personal.