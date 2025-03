$!‘No me puede tocar’: empleada denuncia agresión, acoso y despido injustificado en Churrería El Moro (VIDEO)

JOVEN AGREDIDA DENUNCIA RETENCIÓN Y HOSTIGAMIENTO PARA FIRMAR ‘RENUNCIA VOLUNTARIA’ EN LA CHURRERÍA EL MORO

“Ayer 28 de febrero 2025 en la sucursal “Moro Terraza Coapa”, sufrí acoso laboral y violencia laboral, querían obligarme a firmar una renuncia voluntaria a lo que me negué, porque fue injustificada, me tuvieron 2 horas hostigándome y presionándome para que les firmara. Se burlaron y me humillaron ante mis compañeros de trabajo y los comensales que estaban dentro del establecimiento. Me acorralaron entre el abogado, el representante de RH y la Distrital.”

Según su versión, tras salir del establecimiento se sintió frustrada y en estado de shock. También mencionó que le dijeron que su despido se debía a que había “manchado la imagen familiar de la empresa”. Sin embargo, consideró que la situación que enfrentó fue mucho más perjudicial para la reputación del negocio.