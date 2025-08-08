‘No soy yo’... Policía desmiente ser la mujer captada en video sosteniendo relaciones en patrulla

Sin embargo, el escándalo ha tomado un giro inesperado, ya que una mujer policía, cuyo nombre fue falsamente vinculado al video, salió a desmentir públicamente su participación y denunciar la difamación de la que ha sido víctima.

Un video íntimo captado dentro de una patrulla de la Ciudad de México desató polémica y se viralizó rápidamente en redes sociales. En el material audiovisual, presuntamente dos elementos policiacos sostienen relaciones sexuales mientras están en servicio, lo que provocó indignación y burla entre usuarios.

“NO SOY YO”: ISABELA SEGUNDO ROMPE EL SILENCIO

La oficial de policía Isabela Segundo utilizó su cuenta de Facebook —ahora restringida— para emitir un comunicado en el que negó ser la mujer que aparece en el video. En sus propias palabras, expresó:

“Buen día, yo soy la compañera que están difamando por un video. Les aclaro que no soy yo la persona que aparece en él...”

Isabela aseguró que ni siquiera trabaja en el mismo sector que la mujer protagonista del clip, y que ya existen investigaciones internas sobre la verdadera implicada. Aclaró además que la diferencia entre ambas es evidente, tanto en apariencia física como en el color del uniforme: mientras que ella porta uniforme negro por pertenecer a la Policía Metropolitana, la mujer del video lleva uniforme azul, correspondiente a otro sector.

PRUEBAS Y LLAMADO A DETENER LA DIFUSIÓN

Para reforzar su declaración, Isabela presentó argumentos visuales y contextuales que la desvinculan del escándalo, haciendo énfasis en que se trata de una confusión que ha dañado profundamente su imagen. También advirtió que la difusión del video junto con su fotografía está teniendo consecuencias personales y laborales.

La agente pidió el apoyo de la ciudadanía para dejar de compartir contenido falso y denunció las páginas que han difundido su imagen de manera errónea.

“Esta situación me molesta, ya que me puede afectar en varios aspectos personales y laborales. La persona que lo hizo solo busca dañar mi imagen. Se los agradezco”.

DIFAMACIÓN DIGITAL: UN DELITO QUE CRECE

Este caso se suma a muchos otros en los que personas inocentes se ven afectadas por la difusión de contenido falso en redes sociales. La suplantación de identidad, la difamación y la distribución no consentida de imágenes se han vuelto problemas comunes en el ecosistema digital mexicano.

Aunque el video sí está siendo investigado por Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), todavía no se ha confirmado oficialmente la identidad de los implicados. Mientras tanto, personas ajenas al hecho —como Isabela— sufren consecuencias sin haber tenido relación alguna con el material.

DATOS CURIOSOS Y CONTEXTO

Uniformes diferentes: Isabela porta uniforme negro, mientras que el de la mujer en el video es azul. Este fue uno de los principales argumentos visuales que presentó.

Redes sociales restringidas: La oficial limitó el acceso a sus cuentas tras la viralización del video y la ola de mensajes ofensivos.

Sector distinto: La implicada pertenece a un sector diferente dentro de la SSC, lo cual fue confirmado por la propia Isabela en su comunicado.

Investigación en curso: La SSC ya habría citado a la verdadera implicada a comparecer ante Asuntos Internos.

EL PELIGRO DE LA DIFAMACIÓN EN LA ERA DIGITAL

El caso de Isabela Segundo pone sobre la mesa una problemática creciente: la rapidez con la que circula la desinformación y la facilidad con la que la reputación de una persona puede verse destruida por un simple error de identificación. Aunque el video aún está bajo investigación, para Isabela, el daño ya está hecho.

Su llamado es claro: no compartir ni consumir contenido que involucre la integridad de otras personas sin verificar su autenticidad. En la era digital, un clic puede destruir vidas.