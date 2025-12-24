Detienen a cinco personas armadas en operativos federales en zona turística de Navolato

/ 24 diciembre 2025
    Detienen a cinco personas armadas en operativos federales en zona turística de Navolato
    Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Acciones coordinadas de fuerzas federales y estatales derivaron en la detención de cinco personas y el aseguramiento de armamento, equipo táctico y vehículos con reporte de robo

NAVOLATO, SIN.- En una serie de acciones operativas realizadas en privadas vacacionales de playa de la zona de Nuevo Altata, en el municipio de Navolato, fuerzas federales y estatales detuvieron a cinco personas, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el primer operativo se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia en la privada habitacional Punta Esmeralda, donde fueron detectados dos civiles armados que se desplazaban a bordo de un vehículo Nissan Versa.

Al verificar los datos de la unidad en las plataformas oficiales, las autoridades confirmaron que el vehículo contaba con reporte de robo, por lo que los ocupantes fueron asegurados y puestos a disposición de las instancias correspondientes.

En una segunda acción, realizada en la privada Punta Diamante, dentro del mismo conjunto turístico de Nuevo Altata, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado, en coordinación con personal del Ejército, localizaron a tres personas armadas, a quienes se les aseguró un vehículo Mazda que también presentaba reporte de robo.

Posteriormente, al continuar con la supervisión de la zona, nuevamente en Punta Esmeralda, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo Rubicon Wrangler que, si bien no tenía reporte de robo, en su interior contenía armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con el informe oficial, en el conjunto de los tres operativos realizados en Navolato se aseguraron siete rifles automáticos, cuatro armas cortas, 46 cargadores abastecidos, mil 944 cartuchos útiles, además de cuatro bolsas con cartuchos.

También fueron decomisados nueve chalecos tácticos, seis placas balísticas y tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de integrar las carpetas de investigación correspondientes y definir su situación jurídica conforme a la ley. Con información de El Universal

