Ante asaltos en las carreteras hacia EU, Nuevo León instala comandos móviles

Monterrey, Nuevo León.- Para abatir los asaltos que ocurren en las carreteras hacia Nuevo Laredo y Reynosa, Fuerza Civil anunció la instalación de unidades de comando móvil que están enlazadas al C5, en Nuevo León. En rueda de prensa, Adolfo Flores Pader, encargado del despacho de la Comisaria de Fuerza Civil, informó que hasta el momento se han desplegado dos centros móviles en esas vías que van hacia Estados Unidos. “Se han desplegado al momento dos centros de mando móviles, particularmente en la Carretera a Nuevo Laredo, en la Carretera a Reynosa, en los paraderos turísticos conocidos como Los Ahijados y el Rancho”, dijo.

Precisó que estos centros móviles están provistos de alta tecnología y están conectados de manera directa con el C5, con la División de Inteligencia e Investigación. “Esto facilita un despliegue rápido de las unidades, del personal y para cualquier auxilio que requiera la comunidad, pues hay una atención más adecuada, más ágil y más atenta”, afirmó. Los delitos que se buscan abatir son los robos a los automovilistas que circulan por esas vías. El funcionario también dijo que en Nuevo León se mantiene activo el Operativo Vacacional. “La División Caminos de Fuerza Civil está desplegada en las carreteras y caminos de todo el estado, en coordinación con la Guardia Nacional”, mencionó.

Añadió que la División Territorial de Fuerza Civil tiene presencia en los principales paraderos y centros turísticos del estado. “Se mantendrá activo el Operativo Carrusel para acompañar a los vehículos hasta los límites de nuestro estado”, estableció.