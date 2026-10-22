Nuevo León amanece bajo cero: registran la primera helada de la temporada

La temporada de frío comenzó a hacerse presente en Nuevo León con la primera helada registrada este jueves en la comunidad de San José de las Boquillas, ubicada en la Sierra de Santiago, donde el termómetro descendió hasta los cero grados centígrados.

Durante la madrugada, las bajas temperaturas provocaron la formación de escarcha sobre vehículos, una señal de las condiciones invernales que comienzan a presentarse en las zonas montañosas de la entidad.

Protección Civil de Nuevo León informó sobre el fenómeno y señaló que las regiones elevadas del estado son las más expuestas a los descensos térmicos durante esta época del año.

¿DÓNDE SE REGISTRÓ LA PRIMERA HELADA EN NUEVO LEÓN?

San José de las Boquillas, en el municipio de Santiago, fue la comunidad donde se reportó la primera helada de la temporada. Su ubicación en la Sierra Madre Oriental favorece que las temperaturas desciendan con mayor intensidad durante las noches y las primeras horas del día.

La presencia de escarcha sobre los vehículos evidenció el impacto del frío en esta zona, localizada cerca de los límites estatales con Coahuila.

Las condiciones meteorológicas también afectaron a otros municipios del sur de Nuevo León. En Galeana se reportaron dos grados centígrados, mientras que en Aramberri el termómetro llegó a los tres grados.

Estas temperaturas reflejan el descenso térmico que comienza a extenderse por las regiones serranas con el avance de la temporada de frentes fríos.