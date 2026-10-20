Frente frío 2 en Veracruz deja 10 muertos e inundaciones

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    Frente frío 2 en Veracruz deja 10 muertos e inundaciones

La gobernadora Rocío Nahle confirmó fallecimientos en Coatzacoalcos y Las Choapas. CNPC reporta 4 víctimas y persisten las inundaciones en el sur del estado.

El paso del frente frío número 2 dejó un saldo de 10 personas muertas y severas inundaciones en varios municipios del sur de Veracruz. El fenómeno meteorológico se mantiene estacionado sobre la región, por lo que las autoridades mantienen una alerta preventiva debido al riesgo continuo de lluvias intensas y deslaves.

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La gobernadora Rocío Nahle confirmó el fallecimiento de 10 personas en la región. Cuatro de las víctimas murieron en Coatzacoalcos tras el colapso de una barda provocado por la tormenta; entre ellas se encontraban dos menores de edad. En el municipio de Las Choapas, seis integrantes de una misma familia perdieron la vida por intoxicación con monóxido de carbono al encender un generador de energía durante un apagón.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reporta únicamente cuatro personas fallecidas en su balance oficial a nivel federal.

DAÑOS E INUNDACIONES AL SUR DE VERACRUZ

Más de 57 colonias y comunidades rurales sufren por severas inundaciones y cortes en las vías de comunicación. Los municipios con mayores afectaciones son Coatzacoalcos, Las Choapas, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Nanchital.

Las autoridades monitorean permanentemente los niveles de las presas de la región y de los ríos Agua Dulce, Coatzacoalcos y Uxpanapa, los cuales se encuentran en niveles críticos de desbordamiento.

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REFUGIOS TEMPORALES Y OPERATIVO DE EMERGENCIA

Más de 300 personas permanecen resguardadas en albergues temporales donde reciben alimento, atención médica y refugio.

El Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para auxiliar a la población civil, mientras que la Secretaría de Marina opera en las zonas más afectadas de Coatzacoalcos. De forma paralela, las fuerzas estatales de seguridad aplican el Plan Tajín para labores de rescate y traslado de damnificados.

PRONÓSTICO Y ALERTAS PREVENTIVAS

El sistema frontal continuará generando precipitaciones constantes en las próximas horas debido a su baja movilidad. La Protección Civil nacional emitió recomendaciones para extremar precauciones en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y la Península de Yucatán ante posibles derrumbes e inundaciones repentinas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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