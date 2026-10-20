Frente frío 2 en Veracruz deja 10 muertos e inundaciones

El paso del frente frío número 2 dejó un saldo de 10 personas muertas y severas inundaciones en varios municipios del sur de Veracruz . El fenómeno meteorológico se mantiene estacionado sobre la región, por lo que las autoridades mantienen una alerta preventiva debido al riesgo continuo de lluvias intensas y deslaves.

La gobernadora Rocío Nahle confirmó el fallecimiento de 10 personas en la región. Cuatro de las víctimas murieron en Coatzacoalcos tras el colapso de una barda provocado por la tormenta; entre ellas se encontraban dos menores de edad. En el municipio de Las Choapas, seis integrantes de una misma familia perdieron la vida por intoxicación con monóxido de carbono al encender un generador de energía durante un apagón.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reporta únicamente cuatro personas fallecidas en su balance oficial a nivel federal.

DAÑOS E INUNDACIONES AL SUR DE VERACRUZ

Más de 57 colonias y comunidades rurales sufren por severas inundaciones y cortes en las vías de comunicación. Los municipios con mayores afectaciones son Coatzacoalcos, Las Choapas, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Nanchital.

Las autoridades monitorean permanentemente los niveles de las presas de la región y de los ríos Agua Dulce, Coatzacoalcos y Uxpanapa, los cuales se encuentran en niveles críticos de desbordamiento.