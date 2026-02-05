Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad

México
/ 5 febrero 2026
    Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad
    Alrededor de las 18:00 horas del 5 de febrero se registró un ataque armado en el centro de Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA

Se reportó que los agresores comenzaron a disparar cerca del Mercado Juárez, en el Centro de Monterrey, donde había un gran número de personas

Alrededor de las 18:00 horas del 5 de febrero se registró un ataque armado en el centro de Monterrey, Nuevo León, donde resultaron siete personas heridas, entre ellas cinco mujeres —una de ellas menor de edad— y dos hombres, de acuerdo con los reportes iniciales.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) atendieron el reporte sobre una mujer con herida por arma de fuego en el cruce de las calles Aramberri y Benito Juárez de la colonia Centro.

Los heridos fueron identificados de la siguiente forma: Norma “N” de 43 años de edad, Diego “N” de 60, Raquel “N” de 42, Ofelia “N” de 55, Ericka “N” de 43, Alizon “N” de 16 y Gilberto “N” de 46.

Cuerpos de emergencia trasladaron a las víctimas al Hospital 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Hospital Metropolitano, donde están recibiendo atención médica especializada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los afectados; sin embargo, paramédicos que estuvieron en la escena indicaron que no había ningún herido de gravedad.

Inicialmente, se reportó que un grupo de jóvenes comenzaron a disparar cerca del Mercado Juárez, donde había un gran número de personas.

