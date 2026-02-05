Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad

Alrededor de las 18:00 horas del 5 de febrero se registró un ataque armado en el centro de Monterrey, Nuevo León, donde resultaron siete personas heridas, entre ellas cinco mujeres —una de ellas menor de edad— y dos hombres, de acuerdo con los reportes iniciales.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) atendieron el reporte sobre una mujer con herida por arma de fuego en el cruce de las calles Aramberri y Benito Juárez de la colonia Centro.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León