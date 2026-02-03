Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León

México
/ 3 febrero 2026
    Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León
    Elementos de Fuerza Civil detuvieron en el municipio de Hidalgo a un hombre señalado por disparar contra un perro y amenazar al propietario del animal, tras una denuncia ciudadana. Fotos: cortesía

El presunto agresor fue detenido por Fuerza Civil en el municipio de Hidalgo y puesto a disposición del Ministerio Público

Un hombre que disparó en contra de un perro y amenazó al propietario del mismo fue detenido por elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León.

La División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente informó de la detención que se registró en el ayuntamiento de Hidalgo.

$!Fuerza Civil intervino tras una denuncia ciudadana por detonaciones de arma de postas en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.
Fuerza Civil intervino tras una denuncia ciudadana por detonaciones de arma de postas en el municipio de Hidalgo, Nuevo León. Cortesía

Una denuncia anónima de disparos en la colonia Centro del referido ayuntamiento permitieron la actuación de los oficiales.

Al arribar al lugar, ubicado en la Carretera Monterrey a Monclova en el kilómetro 24, fueron abordados por una persona que informó que su mascota había sido agredida con un arma.

$!Un rifle de postas y municiones fueron asegurados durante la detención del presunto responsable en Hidalgo.
Un rifle de postas y municiones fueron asegurados durante la detención del presunto responsable en Hidalgo. Cortesía

El presunto responsable fue identificado como un hombre, de 35 años, quien además amenazó al propietario del animal.

Tras una revisión precautoria, al presunto agresor le encontraron un rifle de postas y municiones de calibre 5.5 y 22 milímetros.

El detenido, cuya identificación no se proporcionó, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

$!Autoridades estatales trasladaron al presunto agresor ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.
Autoridades estatales trasladaron al presunto agresor ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Cortesía

Por su parte, el animal agredido recibió atención veterinaria por parte de las instancias correspondientes.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

