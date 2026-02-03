Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León

Un hombre que disparó en contra de un perro y amenazó al propietario del mismo fue detenido por elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León.

La División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente informó de la detención que se registró en el ayuntamiento de Hidalgo.

