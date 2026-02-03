Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León
El presunto agresor fue detenido por Fuerza Civil en el municipio de Hidalgo y puesto a disposición del Ministerio Público
Un hombre que disparó en contra de un perro y amenazó al propietario del mismo fue detenido por elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León.
La División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente informó de la detención que se registró en el ayuntamiento de Hidalgo.
Una denuncia anónima de disparos en la colonia Centro del referido ayuntamiento permitieron la actuación de los oficiales.
Al arribar al lugar, ubicado en la Carretera Monterrey a Monclova en el kilómetro 24, fueron abordados por una persona que informó que su mascota había sido agredida con un arma.
El presunto responsable fue identificado como un hombre, de 35 años, quien además amenazó al propietario del animal.
Tras una revisión precautoria, al presunto agresor le encontraron un rifle de postas y municiones de calibre 5.5 y 22 milímetros.
El detenido, cuya identificación no se proporcionó, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Por su parte, el animal agredido recibió atención veterinaria por parte de las instancias correspondientes.