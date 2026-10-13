$!EU sanciona a red del Cártel del Noreste vinculada con carreras de caballos y empresas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas con el Cártel del Noreste (CDN), al que el Gobierno estadounidense designó como organización terrorista extranjera. La medida señala una red presuntamente utilizada para lavar dinero y financiar actividades criminales mediante carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de combustibles.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó que las sanciones buscan afectar la infraestructura financiera y comercial de la organización, cuya principal zona de influencia se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, frente a Laredo, Texas. Entre los negocios señalados se encuentra el Club La Molienda, un hipódromo ubicado en las afueras de Nuevo Laredo. También fueron incluidas empresas vinculadas con Gamaliel Garza García, empresario mexicano relacionado con las carreras de caballos, y su hijo, Gamaliel Garza Elías. “La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿QUÉ EMPRESAS Y PERSONAS FUERON SANCIONADAS POR ESTADOS UNIDOS? De acuerdo con el anuncio de la OFAC, las sanciones alcanzan a cuatro personas señaladas por sus presuntos vínculos con la red del CDN y a 11 entidades relacionadas con actividades comerciales en Tamaulipas y otros puntos de Estados Unidos. Entre las personas incluidas se encuentran: - Gamaliel Garza García, empresario y participante en carreras de caballos en México y Estados Unidos. - Gamaliel Garza Elías, hijo del anterior, señalado por su participación en una empresa constructora. - Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como “Takia”, identificado por la OFAC como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo. Francisco Javier Inzunza Partida, despachador de la empresa de transporte Tamex, señalado por su participación en el despacho de remolques en los que se encontraron cargamentos de droga. En cuanto a las entidades, la lista incluye al hipódromo Club La Molienda; las constructoras Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), Construaceros del Fuerte e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios; así como Cuadra San Dibanh, dedicada a las carreras de caballos. También aparecen Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group, Transportadora de Gas de Nuevo Laredo y la empresa de transporte terrestre Tamex, identificada también como Tamex Leasing o Tamex Logistics. Las sanciones se sustentan en las órdenes ejecutivas estadounidenses relacionadas con la proliferación internacional de drogas ilícitas y con organizaciones terroristas y sus colaboradores.

LA MOLIENDA, SEÑALADA COMO FUENTE DE INGRESOS DEL CÁRTEL DEL NORESTE La OFAC identificó al Club La Molienda como un hipódromo, restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo. Según la dependencia, el establecimiento está controlado por el CDN y genera ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores. El Departamento del Tesoro sostiene que integrantes y dirigentes de la organización compran caballos, incluidos ejemplares procedentes de Estados Unidos, para competir en ese lugar. La dependencia también señaló que La Molienda estaría bajo el control de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, con supervisión de otros integrantes y asociados del grupo mientras permanece encarcelado en Estados Unidos. Además, antes de que se suspendieran las operaciones del Casino Centenario en abril de 2026, ambos establecimientos mantenían una alianza que permitía apostar en las carreras de La Molienda desde las instalaciones del casino, de acuerdo con el informe. La OFAC indicó que la designación del hipódromo responde a que considera que es propiedad del CDN, está bajo su control o actúa en su representación.

ESTADOS UNIDOS SEÑALA USO DE CONSTRUCTORAS PARA CANALIZAR RECURSOS Otro de los ejes de las sanciones es la red empresarial relacionada con Gamaliel Garza García. Según el Departamento del Tesoro, CEGESA habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el CDN. La dependencia también sostiene que la empresa obtuvo contratos gubernamentales de manera corrupta y posteriormente subcontrató trabajos a personas vinculadas con la organización criminal. La OFAC señaló que CEGESA obtuvo contratos en el norte de México, incluidos los relacionados con el municipio de Nuevo Laredo y el gobierno de Tamaulipas. Garza García también habría creado COPASA, dedicada al suministro de materiales de construcción, para complementar las operaciones de CEGESA. De acuerdo con el informe estadounidense, una empresa realizaba o subcontrataba las obras, mientras la otra proporcionaba los materiales. El Departamento del Tesoro incluyó en las sanciones a ambas compañías y a otras empresas de construcción y combustibles que, según sus investigaciones, forman parte de la red empresarial atribuida a Garza García. En el caso de su hijo, Gamaliel Garza Elías, la OFAC señaló su participación en las operaciones cotidianas de CEGESA y lo relacionó con la entrega de dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos favorecidos por el CDN. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos presentados por el Gobierno estadounidense en el anuncio de las sanciones.

TAMEX, SEÑALADA POR TRANSPORTE DE COCAÍNA HACIA ESTADOS UNIDOS La lista también incluye a Tamex, empresa de transporte terrestre con sede en Nuevo Laredo, y a Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como uno de sus despachadores. Según la OFAC, las instalaciones de la compañía estuvieron relacionadas con al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos. La droga, que sumaba 52 kilogramos, habría sido ocultada en compartimentos dentro de los tambores de freno de remolques. La dependencia señaló que Inzunza participó en el despacho de los dos remolques incautados por las autoridades. Por su parte, Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, fue incluido en las sanciones por su presunta actuación en nombre del CDN. El Departamento del Tesoro lo identifica como jefe de plaza en Nuevo Laredo y exlíder de un grupo de sicarios de la organización, además de señalarlo por su participación en actividades de tráfico de armas. CARRERAS DE CABALLOS, UN ANTECEDENTE EN LAS OPERACIONES DE LOS ZETAS El Departamento del Tesoro afirmó que el uso de la industria de carreras de caballos cuarto de milla para lavar dinero tiene antecedentes en Los Zetas, organización de la que surgió el Cártel del Noreste. Según el informe, entre 2008 y 2012 Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales, conocidos como “Z-40” y “Z-42”, respectivamente, compraron y vendieron caballos de carreras con recursos provenientes del narcotráfico, además de entrenarlos y competir con ellos en Estados Unidos. La OFAC indicó que, durante un periodo de 30 meses, testaferros y empresas fantasma vinculadas con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener esas operaciones, y lavaron más de 22 millones de dólares para la organización. En junio de 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma, como parte de las investigaciones relacionadas con esa red. El organismo sostiene que las carreras de caballos continúan siendo una vía para generar ingresos y movilizar recursos vinculados con el CDN.

¿QUÉ SANCIONES IMPUSO EL DEPARTAMENTO DEL TESORO? Como resultado de las designaciones, los bienes y activos de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. La medida también se extiende, bajo las condiciones establecidas por la normativa estadounidense, a empresas que sean propiedad directa o indirecta de personas bloqueadas en al menos 50 por ciento. En términos generales, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los bienes o intereses patrimoniales de los sancionados, salvo que exista una autorización o una exención aplicable. El Departamento del Tesoro advirtió que el incumplimiento de las restricciones puede derivar en sanciones civiles o penales y que ciertas operaciones de instituciones financieras extranjeras podrían generar riesgos de sanciones secundarias.

ES LA CUARTA ACCIÓN DE LA OFAC CONTRA REDES DEL CDN DURANTE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP El Departamento del Tesoro describió esta medida como la cuarta y más amplia acción de la OFAC contra redes relacionadas con el Cártel del Noreste durante la Administración de Donald Trump. El historial citado por la dependencia incluye sanciones anunciadas el 21 de mayo de 2025 contra dos integrantes de alto rango y traficantes de armas; otras del 6 de agosto de ese año contra tres integrantes y un asociado, entre ellos el rapero conocido como El Makabelico; y las designaciones del 14 de abril de 2026 contra tres entidades y tres asociados, incluido el Casino Centenario y Juan Pablo Penilla Rodríguez. La OFAC informó que la investigación se realizó en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con apoyo de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). También señaló que coordinó esta acción y otras medidas anteriores contra el CDN con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México. Según el Departamento del Tesoro, desde principios de 2025 la OFAC ha realizado cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades vinculadas con cárteles y otras redes criminales.