Nuevo León, segundo con más registros de Modalidad 40 del IMSS

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    Nuevo León, segundo con más registros de Modalidad 40 del IMSS
    Según el IMSS, en 26 entidades registraron caídas anuales a septiembre, la más profunda en Baja California. CUARTOSCURO

Solo por debajo de CDMX, hasta septiembre la entidad norteña tuvo 33 mil 83 registros en la modalidad

Nuevo León es la segunda entidad del País con mayor cantidad de personas que pagan Modalidad 40 para obtener una pensión en el IMSS, con 33 mil 83 registradas a septiembre.

El Estado sólo se ubica por detrás de CDMX, que tiene 40 mil 878 personas. A nivel nacional el número de quienes se encuentran en esta opción sumaron 259 mil 71, un 4.1% menos en su comparación anual.

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La cifra a septiembre en la Entidad fue 3.6% menor respecto a la del mismo mes del año pasado, o mil 253 personas, y se convirtió en la segunda baja seguida.

En el acumulado de enero a septiembre, el número de registros en Nuevo León bajó también 3.6% respecto a diciembre del 2025, o mil 746 personas.

De acuerdo con información del IMSS, en 26 entidades del País registraron caídas anuales a septiembre, la más profunda fue en Baja California con un 8.3%, 5 reportaron aumentos y sólo Baja California Sur se mantuvo sin cambio.

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