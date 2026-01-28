Nuevo León: Sentencian a cuatro por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Nuevo León: Sentencian a cuatro por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
    Sentencias de cuatro a siete años de prisión recibieron cuatro hombres detenidos en posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León. CORTESÍA

Los imputados fueron capturados en Montemorelos. Durante la operación, se les aseguraron armas exclusivas de las Fuerzas Armadas

Monterrey, Nuevo León.- Sentencias de cuatro a siete años de prisión recibieron cuatro hombres detenidos en posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria como Daniel “N”, Nazario “N”, Érick “N” y Omar “N”, detenidos en Montemorelos, en posesión de cinco armas de fuego largas, una pistola, seis cargadores y 20 cartuchos.

TE PUEDE INTERESAR: Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima

Daniel “N” fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión, además del pago de 225 días de multa, equivalente a 25 mil 456 pesos 50 centavos; mientras que Nazario “N” y Érick “N” fueron sentenciados a seis de años de prisión y el pago de 150 días multa que equivale a 16 mil 971 pesos.

Por su parte, Omar “N” fue recibió cuatro años de prisión el pago de 35 días de multa, equivalente a tres mil 846 pesos con 76 centavos.

Mediante la audiencia, el agente del Ministerio Público Federal obtuvo la sentencia condenatoria en contra de los imputados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
sentencias
Armas de fuego

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGR

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia.

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes