Nuevo León: Sentencian a cuatro por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Monterrey, Nuevo León.- Sentencias de cuatro a siete años de prisión recibieron cuatro hombres detenidos en posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia condenatoria como Daniel “N”, Nazario “N”, Érick “N” y Omar “N”, detenidos en Montemorelos, en posesión de cinco armas de fuego largas, una pistola, seis cargadores y 20 cartuchos.

Daniel “N” fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión, además del pago de 225 días de multa, equivalente a 25 mil 456 pesos 50 centavos; mientras que Nazario “N” y Érick “N” fueron sentenciados a seis de años de prisión y el pago de 150 días multa que equivale a 16 mil 971 pesos.

Por su parte, Omar “N” fue recibió cuatro años de prisión el pago de 35 días de multa, equivalente a tres mil 846 pesos con 76 centavos.

Mediante la audiencia, el agente del Ministerio Público Federal obtuvo la sentencia condenatoria en contra de los imputados.