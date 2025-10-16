Nuevos cortes de agua en Monterrey: ¿Cuándo serán?

A causa de proyectos de construcción y reparaciones, Agua y Drenaje de Monterrey cortará el suministros de agua

El 16 de octubre, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que nuevamente habrá cortes de agua en un aproximado de 20 colonias.

El pasado 14 de octubre, hubo recortes específicamente en el municipio de Santa Catarina, debido a reparaciones del bombeo del tanque Santa Catarina III.

La dependencia de Agua y Drenaje de Monterrey informó que ahora los cortes de agua ocurrirán el 17 de octubre, viernes. Esta vez, se detendrán los suministros para el municipio de Juárez, con la intención de construir un drenaje pluvial de 48 pulgadas.

Se estima que los cortes durarán desde las 6:00 AM hasta las 18:00 PM.

Las siguientes colonias, por orden alfabético, no tendrán agua el día indicado:

*) América Unida

*) Arboledas Residencial

*) Burócratas de Guadalupe

*) Fuentes de las Concordias

*) Gardenias

*) Héctor Caballero

*) La Esperanza

*) Las Concordias

*) Las Joyas Residencial

*) Los Reyes

*) Monte Kristal 4

*) Portal de Vaquerías

*) Portal San Roque

*) Prados de San Roque

*) Privada Sierra Morena

*) Privada Velterra

*) Punta Esmeralda

*) Punta Esmeralda Sur

*) Sol Residencial

*) Valle de Vaquerías

*) Valle Real II

*) Valmoral

*) Villa de San Francisco

*) Villas de San Francisco

*) Vivienda Magdalena

*) Zirándaro

Se informó que para brindar apoyo, Agua y Drenaje de Monterrey dará el servicio de pipas de agua para los residentes que permanezcan sin agua.

