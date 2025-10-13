Ola de violencia en carreteras de Chiapas, tras detención de ‘El Señor de los Caballos’

México
/ 13 octubre 2025
    Ola de violencia en carreteras de Chiapas, tras detención de ‘El Señor de los Caballos’
    Ola de violencia en carreteras de Chiapas, tras detención de ‘El Señor de los Caballos’ FOTO: VANGUARDIA

Se reportaron barricadas de vehículos incendiados en distintas carreteras de Chiapas para detener a las autoridades

El 13 de octubre se reportó que en Chiapas, tras la detención de una cabecilla del crimen organizado, se desató una ola de violencia.

Operativos de la policía estatal y federal pusieron en detención a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, también conocido como ‘El señor de los Caballos’. Autoridades de seguridad identificaron a dicha persona como principal operador del crimen organizado, perteneciente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Chiapas.

No obstante, su detención provocó que en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga comenzaran disturbios de violencia contra las autoridades; tanto los municipios, como las carreteras, se volvieron puntos de enfrentamiento al igual que se obstaculizaron las carreteras para los vehículos federales.

Se colocaron barricadas, de camiones incendiados, en carreteras de Tuxtla–Tapachula, el camino hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo en Suchiapa, así como en Villaflores, Llano San Juan y Ocozocoautla–Arriaga. También se reportaron poncha-llantas.

Las autoridades de la Fiscalía de Chiapas han reportado que las clases, en dichas regiones de conflicto, se han suspendido para proteger la integridad de los alumnos y los docentes.

Temas


Crimen Organizado
Narcoviolencia
Violencia

Localizaciones


Chiapas
México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

