Ola de violencia en carreteras de Chiapas, tras detención de ‘El Señor de los Caballos’

El 13 de octubre se reportó que en Chiapas, tras la detención de una cabecilla del crimen organizado, se desató una ola de violencia.

Operativos de la policía estatal y federal pusieron en detención a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, también conocido como ‘El señor de los Caballos’. Autoridades de seguridad identificaron a dicha persona como principal operador del crimen organizado, perteneciente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Chiapas.

No obstante, su detención provocó que en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga comenzaran disturbios de violencia contra las autoridades; tanto los municipios, como las carreteras, se volvieron puntos de enfrentamiento al igual que se obstaculizaron las carreteras para los vehículos federales.

Se colocaron barricadas, de camiones incendiados, en carreteras de Tuxtla–Tapachula, el camino hacia el aeropuerto Ángel Albino Corzo en Suchiapa, así como en Villaflores, Llano San Juan y Ocozocoautla–Arriaga. También se reportaron poncha-llantas.

Las autoridades de la Fiscalía de Chiapas han reportado que las clases, en dichas regiones de conflicto, se han suspendido para proteger la integridad de los alumnos y los docentes.