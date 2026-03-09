Omisión de la FGR pone en riesgo el mayor caso de huachicol fiscal en México

Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió notificar a la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), el caso más grande de huachicol fiscal en México se tambalea.

Un tribunal revocó la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables , que en octubre de 2019 solo declaró 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que importó en el Atlantic Bay.

La acción causó daños al fisco por 173 millones de pesos, tanto por derechos no pagados por el importador como por impuestos (IEPS e IVA) no pagados por los consumidores del combustible que circuló en el mercado negro.

Antecedentes de la empresa

Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 para aprovechar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto y se convirtió en la proveedora de Interjet, aunque para finales de 2021 ya le debía mil 191 millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

El diésel importado en el buque fue vendido por Gunvor Group, multinacional de materias primas con sede en Suiza, bloqueado el año pasado por el Departamento del Tesoro.