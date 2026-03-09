Omisión de la FGR pone en riesgo el mayor caso de huachicol fiscal en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 marzo 2026
    Omisión de la FGR pone en riesgo el mayor caso de huachicol fiscal en México
    Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 para aprovechar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque para finales de 2021 ya le debía mil 191 millones de pesos al ASA. CUARTOOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Huachicol

Organizaciones


FGR
ANAM

Un tribunal revocó el proceso contra Edgar Meza por omisión de la FGR; el dueño de IPS causó un daño de 173 mdp al fisco y a la ANAM

Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió notificar a la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), el caso más grande de huachicol fiscal en México se tambalea.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscal de huachicol: La cabeza del almirante Ojeda

Un tribunal revocó la vinculación a proceso por contrabando de combustible contra Edgar Marín Meza Moreno, dueño de Impulsora de Productos Sustentables , que en octubre de 2019 solo declaró 7.2 de los 28.7 millones de litros de diésel que importó en el Atlantic Bay.

La acción causó daños al fisco por 173 millones de pesos, tanto por derechos no pagados por el importador como por impuestos (IEPS e IVA) no pagados por los consumidores del combustible que circuló en el mercado negro.

Antecedentes de la empresa

Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 para aprovechar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto y se convirtió en la proveedora de Interjet, aunque para finales de 2021 ya le debía mil 191 millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

El diésel importado en el buque fue vendido por Gunvor Group, multinacional de materias primas con sede en Suiza, bloqueado el año pasado por el Departamento del Tesoro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol

Organizaciones


FGR
ANAM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
A nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar 14 entre estados con más indagatorias por el delito de fraude.

Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días
Los registros de la petrolera arrojan que las pérdidas de 2025 son las más altas por lo menos desde 2019.

Refuerzan combate a ordeña de ductos... pero crecen 14% las pérdidas de Pemex
Jarren Duran and Randy Arozarena of Mexico during the 2026 World Baseball Classic game between Brazil and Mexico at Daikin Park on March 8, 2026 in Houston, Texas, United States.

México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y la siguiente cita es Estados Unidos
El Agente Secreto: Cine, memoria y un país que no deja de vigilarse

El Agente Secreto: Cine, memoria y un país que no deja de vigilarse
true

POLITICÓN: 8M: Saltillo se pintará de morado; mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas de igualdad, justicia y seguridad
El contingente interseccional concluyó la marcha en la Plaza Manuel Acuña; una bandera interseccional fue colocada a la escultura en honor a Manuel Acuña.

Saltillo 8M: Contingente interseccional denuncia exclusión durante marcha
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
La movilización destacó por la participación de madres acompañadas de sus hijas e hijos, muchos de los cuales asistieron por primera vez.

Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas