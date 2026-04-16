ONG de EU destina millones para incidir en políticas públicas

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México
/ 16 abril 2026
    ONG de EU destina millones para incidir en políticas públicas
    El Poder del Consumidor fue financiado con casi 300 millones de pesos. CUARTOSCURO

Esta fundación ha destinado casi 300 millones de pesos a la organización El Poder del Consumidor, la cual ha impulsado diversas campañas como el etiquetado calórico de alimentos

La fundación estadounidense Bloomberg Philanthropies presuntamente inyecta fondos millonarios a organizaciones nacionales para influir en políticas públicas en México mediante prácticas de cabildeo, comúnmente llamadas lobbying.

Documentos en poder de esta casa editorial indican que esta fundación ha destinado casi 300 millones de pesos a la organización El Poder del Consumidor, la cual ha impulsado diversas campañas como el etiquetado calórico de alimentos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/roces-locales-tambalean-alianza-verde-pt-y-morena-EH20056354

Además, con base en docenas de copias de nóminas y facturas, se encontró que esta fundación también ha llevado a cabo presuntos actos de sobornos a funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal, así como flujos financieros no identificados.

Los documentos indican que Bloomberg Philanthropies utiliza su apoyo económico millonario para condicionar y promover cambios regulatorios y fiscales en México y otros países, enfocándose en imponer restricciones, impuestos elevados y regulaciones estrictas que afectan directamente a grandes empresas estadounidenses.

Para lograrlo, financia a instituciones públicas —como institutos de investigación en salud— y a organizaciones de la sociedad civil, principalmente aquellas dedicadas a la defensa del consumidor y la salud pública, creando un ecosistema coordinado que incluye producción de estudios “científicos”, campañas mediáticas, presión política y difusión estratégica.

Para llevar a cabo estos actos irregulares, los documentos revelan que la fundación Bloomberg Philanthropies triangula fondos a través de intermediarios como Fernwood Group Fund.

Millones a exfuncionario

La revista Proceso reveló que entre 2020 y 2022 Bloomberg financió al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con 816 mil dólares (cerca de 14 millones 268 mil pesos); sin embargo, pese a esa revelación, esa fundación volvió a financiar al instituto hasta 2024 con un millón 420 mil dólares (cerca de 24 millones 833 mil pesos).

En total, casi 39 millones de pesos. De forma paralela, El Poder del Consumidor fue financiado con casi 300 millones de pesos.

De acuerdo con la información en poder de este diario, la fundación Bloomberg triangula fondos a través de intermediarios —como Fernwood Group Fund— para evadir prohibiciones de lobby condicionando el financiamiento a regulaciones internacionales.

También se encontraron varios pagos a exfuncionarios del gobierno federal, como Alfonso Guati Rojo, quien se desempeñó como director general de Normas de la Secretaría de Economía (SE), encabezando el diseño, defensa y fortalecimiento legal del nuevo sistema de etiquetado frente a los amparos empresariales.

Cinco meses después de su salida del cargo, en 2022, comenzaron pagos por “asesoría” y “seguimiento de amparos” provenientes de El Poder del Consumidor, en paralelo a la revisión de los casos clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Estos pagos sumaron más de un millón de pesos al exfuncionario federal.

Con base en documentos públicos, las fechas y conceptos indican que la asesoría funcionó como una pieza de estrategia paralela: mientras el gobierno defendía jurídicamente la norma en tribunales, Alfonso Guati Rojo transfería conocimiento técnico a El Poder del Consumidor para fortalecer su acción política, comunicacional y de presión pública en respaldo a la defensa frente a los amparos ante la Corte.

Además, se detectaron pagos realizados a fundaciones, asociaciones civiles, e incluso a consultores que han participado públicamente en los debates acerca de restricciones e impuestos aplicados a diversas industrias.

Entre estas organizaciones se encuentra Dinamia Consultoría en Investigación, S.C, que recibió más de 7.8 millones; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, que sumó 5 millones 361 mil 878 pesos; Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recibió 500 mil pesos; así como Espiral por la Vida, que obtuvo 674 mil 767 pesos.

Nepotismo

Pero eso no es todo. El financiamiento de la fundación Bloomberg a El Poder del Consumidor es tal que termina pagando nóminas millonarias a los cercanos de Alejandro Calvillo, líder de esta ONG.

Por ejemplo, su hermano Jorge Luis Calvillo Unna recibió de 2020 a octubre de 2025 un total de 7 millones 800 mil pesos; mientras que Suzanne Elaine Kemp, esposa de Alejando Calvillo, recibió en el mismo lapso más de 4 millones 285 mil pesos.

*300 mdp es el monto del financiamiento que recibe El Poder del Consumidor por parte de Bloomberg Philanthropies.

*816 mil dólares entregó Bloomberg al Instituto Nacional de Salud Pública entre 2020 y 2022.

*7.8 millones de pesos recibió la organización Dinamia Consultoría en Investigación, S.C.

*7 millones 800 mil pesos recibió Jorge Luis Calvillo, hermano del líder de El Poder del Consumidor, de 2020 a octubre de 2025.

*4 millones 285 mil pesos recibió Suzanne Elaine Kemp, esposa de Alejando Calvillo, de 2020 a octubre de 2025.

*Bloomberg paga nóminas millonarias a cercanos de Alejandro Calvillo.

*Así se realiza la operación.

La fundación Bloomberg, con sede en Nueva York, presuntamente usa fondos para influir en políticas mexicanas contra industrias estadounidenses.

A través del lobbying o cabildeo para influir en la adopción o rechazo de políticas públicas, la fundación ha impulsado mecanismos de financiamiento, operación y difusión de una agenda regulatoria impulsada desde el extranjero en México.

-Financiamiento y lobbying directo. Uso de recursos de Bloomberg Philanthropies para influir en regulaciones en México mediante intermediarios, eludiendo restricciones formales de lobby para llamar al boicot contra firmas de EU.

-Vínculos con gobierno y corrupción institucional. Pagos y relaciones laborales entre ONG financiadas y funcionarios públicos, sugiriendo puerta giratoria y conflictos de interés.

-Nepotismo y favoritismo interno. Concentración de salarios y beneficios en personas cercanas a la dirección de El Poder del Consumidor.

-Proveedores y gastos recurrentes. Patrones de contratación preferencial, posibles sobreprecios, así como redes de confianza en servicios y campañas.

-Uso personal de recursos. Indicios de empleo de tiempo, plataformas y recursos institucionales para fines personales o paralelos.-Triangulación y caja operativa.

Esquemas de desvío y triangulación financiera para apoyar campañas y propaganda.

-Medios y propaganda encubierta. Financiamiento a medios “independientes” para amplificar narrativas regulatorias y atacar industrias específicas.

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