Roces locales tambalean alianza Verde, PT y Morena

Distintos líderes del Partido Verde han manifestado la fuerza en solitario que tienen en distintos estados, lo que les daría para ir solos o que se les dé prioridad a sus perfiles en San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Tamaulipas y Quintana Roo.

Después de llevar juntos casi ocho años, la alianza electoral entre Morena , PT y Verde comenzó a presentar fracturas electorales y parlamentarias a cuatro meses de que arranque el proceso para la elección intermedia de 2027.

Además, se observan diferencias en las elecciones locales de la CDMX y de Oaxaca.

El PT, por su parte, aunque no ha manifestado claramente alguna intención de ir solo en alguna de las 17 elecciones a gobernador, sí ha marcado distancia de la alianza, sobre todo a nivel legislativo y mostrando que ellos también tienen fuerza, apuntalando su visión y frenando con su voto propuestas de Morena, incluso reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el pasado 7 de marzo, Morena estableció sus reglas para la postulación de candidaturas a las 17 gubernaturas sin consultar a sus partidos aliados, e impuso que será sólo bajo ese método que acompañarán a perfiles a gobernador.

Entre las reglas destacan la realización de encuestas y el veto total al nepotismo.

Ante ello, PVEM y PT exigieron su derecho a participar en las encuestas, y en particular el Partido Verde ha pedido que se le reconozca que debe llevar mano en aquellas entidades donde tiene mayor fuerza que los aliados, como es el caso de San Luis Potosí.

Según Gustavo López Montiel, especialista en partidos políticos y gobernanza local y docente investigador del Tecnológico de Monterrey, esta estrategia del PVEM va por dos vías: en una, se mide a sí mismo en una elección que no le representa un gran riesgo y, en la otra, juega a las fuerzas de base electoral con Morena, algo que en su momento le fue imposible con el PRI.

Otro escenario es el que pinta para el PT, pues sin base electoral suficiente sus recientes roces con Morena —y específicamente con propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— sus posiciones han sido más encaminadas a “darse su lugar” dentro de la alianza, donde pudieran sentirse poco valorados, afirmó el especialista.

Piden respeto a su autonomía y respaldo a líderes locales

Senadores del Verde reconocieron que con Morena la alianza a nivel nacional y legislativa está firme, pero en los estados prefieren que se respete su autonomía.

El senador Luis Armando Melgar expresó que la definición de ellos es ser aliados de Morena, “no una extensión de Morena”.

“No somos sometidos a Morena, los incondicionales de Morena. Tenemos una alianza legislativa, sí, pero no confundamos la alianza legislativa con una alianza electoral”, aseveró.

”Ha habido declaraciones muy desafortunadas de la líder de Morena con respecto a nosotros en el tema de San Luis Potosí, pero, insisto, donde podamos ir solos y tengamos el músculo para hacerlo vamos a levantar la mano”, dijo.

El coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, afirmó: “No hay ruptura a nivel nacional”, y recordó el acuerdo que tomaron las dirigencias nacionales de los tres partidos para ir juntos al proceso del próximo año, sobre todo en las elecciones del Congreso.

”Sí es muy importante que dentro de la alianza haya respeto y reconocimiento a cada fuerza política por la fuerza que tiene en cada estado”, reconoció.

Jorge Carlos Ramírez Marín reconoció que con Morena, el PT y el Verde están “coaligados, particularmente en el proyecto de la Presidenta de la República, pero eso no quiere decir que donde el Verde tiene posibilidades propias cancele esas posibilidades”, añadió.

Los cuadros fuertes para el Verde y el PT

En Zacatecas hay incertidumbre con la alianza de Morena con el PT por la rispidez entre sus dirigentes y la principal representante del PT en el estado, la senadora Geovanna Bañuelos, para la gubernatura, a quien quieren impulsar.

Pero Geovanna Bañuelos negó adelantarse a un “destape” de ella y sí hizo referencia a que el PVEM afirmó que apoyará a su coordinador en la Cámara de Diputados, el zacatecano Carlos Puente.

”Estamos discutiendo cómo resolver lo que podría calificarse como actos anticipados de campaña, que hay muchos aspirantes que, en su legítima aspiración de poder ganar las encuestas, que es el mecanismo de selección de candidatos que nosotros tenemos, pues andan sueltos, y nosotros lo que queremos es reglas claras y piso parejo para todos”, expresó la vicecoordinadora del PT en el Senado.

Carlos Puente afirmó que en su carrera política se ha preparado “para poder ofrecerle muchas cosas buenas a Zacatecas”.

En San Luis Potosí, Manuel Velasco destapó a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, para ser su candidata en 2027.

La senadora ha confirmado que el PVEM tiene el capital político para ganar por segunda ocasión el gobierno estatal, pero su postulación se contrapone con las reglas antinepotismo de Morena.

En Querétaro, los líderes parlamentarios del PVEM también han destapado al diputado federal Ricardo Astudillo como posible candidato, según dicen, porque en encuestas locales aparece incluso por encima de Santiago Nieto, posible aspirante por Morena para combatirle la gubernatura al PAN.

En agosto del año pasado en Tamaulipas el coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, se declaró principal impulsor para que Maki Ortiz Domínguez aparezca en la boleta para la gubernatura en las próximas elecciones.

En Quintana Roo, el Partido Verde tiene a dos incondicionales cercanos a la gobernadora Mara Lezama, lo que ha generado roces entre los líderes locales de Morena, que pretenden apuntalar a sus cuadros.

Líderes estatales han “pintado su raya” con Morena

El secretario general del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, precisó que se preparan para ir solos en las elecciones de 2027.

El martes detalló que es difícil llegar a una alianza cuando no han tenido ninguna comunicación con la dirigencia local de Morena.

”Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación, y hablo de Morena partido, no del gobierno ni del Poder Legislativo. No hemos tenido relación alguna con Morena de la CDMX. Lo pondría con un ejemplo poco pintoresco: no se puede llegar a un matrimonio sin haber tenido un noviazgo; entonces, no hay, no conozco a mi novia o a mi novio, es difícil”, aceptó el diputado local.

En Tabasco, el PVEM competirá con cuadros propios y sin coaliciones en las elecciones de 2027, según lo anunció su dirigente estatal, Diego de la O Cetina, quien añadió que no significa una ruptura con la 4T, pues se mantiene el compromiso de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Javier May Rodríguez.

”El PVEM cuenta con perfiles sólidos y líderes suficientes para cubrir las 17 alcaldías y las diputaciones locales. Vamos a competir con cuadros propios y líderes propios. Es una lógica de ofertarle a la sociedad más opciones dentro de la Cuarta Transformación sin llegar al antagonismo con Morena”, dijo.

En Oaxaca, el comisionado político nacional del PT, Benjamín Robles Montoya, ha manifestado que lo más probable es que continúen solos en la elección local por el trato que han recibido del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz, a quien Robles Montoya ha acusado directamente de ser un “narcogobernador”.

En tanto, el gobernador de Oaxaca sostiene que el PT perderá su registro como partido.

El dirigente de Morena en Baja California, Catalino Zavala, reconoció que una alianza con el PT para estas elecciones “sería muy difícil”.

En tanto, a nivel nacional los tres partidos del bloque oficialista instalaron una mesa de trabajo para definir reglas claras que permitan el piso parejo en la definición de las candidaturas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila ha decidido apoyar políticamente a Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán para la alcaldía de Mexicali y a la senadora Julieta Andrea Ramírez para que sea su abanderada en ese estado fronterizo.

Ambos son pareja y se les conoce como aliados incondicionales de la gobernadora, por lo que se han generado confrontaciones entre los partidos aliados a nivel local.

En Morelos, la comisionada estatal del PT, Tania Valentina Rodríguez, afirmó que se están preparando para ir solos en todo el estado, en la elección de municipios.

“Tenemos estructura, tenemos compañeros, figuras importantes y queridas por el pueblo morelense para poder estar en los diferentes cargos públicos, pero sí queremos realmente gobernar todo el estado como Cuarta Transformación”, sostuvo.

En Tlaxcala, la dirigencia estatal del PVEM mantiene su proyecto de coalición para la elección de gobernador en 2027, pero ha difundido que si el candidato de Morena es el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, no acompañará el proyecto político.

En Veracruz, el PT y Morena, hasta ahora, van juntos en la elección de diputados federales y locales; sin embargo, sus líderes locales han comentado que “es muy prematuro hablar de alianza o fractura debido a que aún no están definiendo las candidaturas”.

En Chihuahua, hasta ahora el PT afirma que sí va en alianza con Morena y en el caso del PVEM analizan aún la posibilidad de ir en alianza o cada quien por su lado.

No se han dado declaraciones como tal de rechazo, sólo se ha manifestado que cada estado y municipio decidirá y definirá la línea acorde a su caso en 2027.

En Baja California Sur no ha habido pronunciamientos; sin embargo, hay claras divisiones entre alcaldes y diputados locales.

En Colima y Nayarit hay tensiones entre Morena y el Verde, pero aún no hay ningún pronunciamiento público.

En Hidalgo, el PT y Verde descartan por el momento alguna alianza con Morena y señalan que ni siquiera hay intención ni el tema está sobre la mesa.

*17 estados tendrán elecciones locales a gobernador el próximo año.

*El dato. El dirigente de Morena en Baja California, Catalino Zavala, reconoció que una alianza con el PT para estas elecciones “sería muy difícil”.