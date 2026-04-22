Operativo desarticula red de huachicoleo en Hidalgo, el Edomex y la CDMX

El 22 de abril, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre un operativo que desarticuló una de las mayores redes de huachicoleo en México. Se detalló que el Gobierno Federal desmanteló una de las redes con mayor contrabando de huachicoleo de hidrocarburos. El operativo resultó en el arresto de siete personas que presuntamente encabezan la red y siete vinculados. De los detenidos, se destacó la presencia de Mauricio ‘N’, también conocido como ‘El Burras’, quien ha sido vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, como el líder de la red de huachicoleo. ‘Tras siete meses de trabajos de investigación, permitieron identificar un entramado criminal que operaba mediante al menos 10 empresas gaseras que funcionaban como fachada para el almacenamiento, trasvase y comercialización de hidrocarburo de procedencia ilícita, formando parte de su infraestructura económica’ comentó Harfuch.

Según los informes de Harfuch, el modus operandi de la red de huachicoleo extraía un millón de combustible a la semana, el cual era trasladado a predios y puntos de almacenamiento clandestino. Empresas fachada, o fantasmas, para realizar la comercialización del hidrocarburo y generar facturas falsas.

El operativo logró incautar 150 mil litros de gas LP, 61 pipas y 20 tanques de almacenamiento, al igual que la toma de donde se extraía el combustible. Durante la conferencia de prensa, se informó que el combustible era falsamente etiquetado como aditivos, lubricantes y aceites para evadir la identificación por las autoridades.

Se destacó que la red de huachicoleo se concentraba en el estado de Hidalgo, en la Ciudad de México y en el Estado de México. 20 inmuebles fueron asegurados tras el operativo; 10 de ellos eran gaseras y las demás eran empresas fachada para el huachicoleo. Los espacios interceptados por las autoridades se concentraron en Hidalgo y en el Edomex.

No obstante, la logística y coordinación de distribución, organizada por el detenido Héctor Iván ‘N’, lograba la comercialización del hidrocarburo desde la Ciudad de México hacia los estados de Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y el Estado de México. ‘Con la detención de 14 personas vinculadas con estructuras delictivas dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como al lavado de dinero, la Estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa dando resultados mediante trabajos de inteligencia e investigación que permiten desarticular redes criminales y proteger la seguridad energética y la economía nacional’ comentó Harfuch en su informe.

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