Pone Kumbia 4 Ever el ambiente mundialista con “Chiquiti Bom”

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/ 22 abril 2026
    Pone Kumbia 4 Ever el ambiente mundialista con “Chiquiti Bom”
    Kumbia 4 Ever estrena “Chiquiti Bom”, tema con ritmo urbano que busca encender el ambiente rumbo al Mundial de Fútbol 2026 Foto: cortesía

El tema estará disponible a partir del 24 de abril en plataformas digitales y en YouTube a través del canal oficial de Remex

Monterrey, Nuevo León.- El ambiente mundialista ya se deja sentir en México y más ahora con canciones como “Chiquiti Bom”, que es el más reciente lanzamiento de Kumbia 4 Ever.

Este miércoles se dio a conocer la salida de este tema que se encargará de prender el ambiente del Mundial de Fútbol 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-analiza-suspender-clases-durante-el-mundial-2026-HL20188539

La agrupación regiomontana le apuesta a esta canción en una versión renovada, urbana y lista para dominar la fiesta.

El tema promete poner a bailar a todos y busca posicionarse como uno de los infaltables en reuniones y celebraciones alrededor del fútbol.

“Chiquiti Bom” estará disponible en plataformas digitales y en YouTube a través del canal oficial de Remex, a partir del 24 de abril. Kumbia 4 Ever espera que esta canción se convierta en el soundtrack de esta histórica celebración.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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