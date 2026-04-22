Pone Kumbia 4 Ever el ambiente mundialista con “Chiquiti Bom”

Monterrey, Nuevo León.- El ambiente mundialista ya se deja sentir en México y más ahora con canciones como “Chiquiti Bom”, que es el más reciente lanzamiento de Kumbia 4 Ever. Este miércoles se dio a conocer la salida de este tema que se encargará de prender el ambiente del Mundial de Fútbol 2026.

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La agrupación regiomontana le apuesta a esta canción en una versión renovada, urbana y lista para dominar la fiesta. El tema promete poner a bailar a todos y busca posicionarse como uno de los infaltables en reuniones y celebraciones alrededor del fútbol. “Chiquiti Bom” estará disponible en plataformas digitales y en YouTube a través del canal oficial de Remex, a partir del 24 de abril. Kumbia 4 Ever espera que esta canción se convierta en el soundtrack de esta histórica celebración.

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