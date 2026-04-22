SEP analiza suspender clases durante el Mundial 2026

La propuesta surge tras diversas solicitudes para ajustar las actividades escolares en fechas clave del torneo, especialmente en ciudades sede como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La discusión ha abierto un debate entre autoridades educativas, docentes y padres de familia.

La posibilidad de suspender clases durante el Mundial de fútbol ya está sobre la mesa. El titular de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) , Mario Delgado Carrillo, confirmó que el tema está en análisis, aunque aún no hay una decisión final.

El Mundial, que será organizado por FIFA, contempla partidos en días hábiles y en horarios que coinciden con jornadas escolares, lo que ha llevado a considerar ajustes temporales en la dinámica académica.

OPCIONES EN ANÁLISIS

De acuerdo con Delgado, una de las alternativas es mantener las clases mediante modalidad virtual en los días de partido, con el objetivo de no interrumpir el calendario escolar y, al mismo tiempo, responder a la expectativa social que genera el evento.

“Lo estamos revisando, no tenemos una conclusión al respecto, lo estamos viendo con los maestros”, indicó el funcionario, subrayando que la decisión se tomará en conjunto con la comunidad educativa.

Esta opción permitiría que estudiantes sigan sus actividades desde casa, evitando ausencias masivas en días donde el interés por los encuentros deportivos podría impactar la asistencia.

HORARIOS Y CONTEXTO DE LOS PARTIDOS

El calendario del Mundial contempla partidos en distintos horarios que podrían coincidir tanto con turnos matutinos como vespertinos. En ciudades sede como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se prevén encuentros alrededor del mediodía y por la tarde.

Para el turno matutino, los juegos programados entre las 11:00 y 13:00 horas podrían interferir directamente con la jornada escolar. En tanto, para el turno vespertino, partidos entre las 16:00 y 18:00 horas también representarían un reto para la continuidad de clases presenciales.

Este contexto ha sido clave en el análisis de la SEP, ya que se busca evitar interrupciones abruptas, pero también reconocer la relevancia social y cultural de un evento de esta magnitud.

FASE DE GRUPOS: EL CALENDARIO DEL TRI Y SU IMPACTO EN HORARIO ESCOLAR

• México vs. Sudáfrica (Inauguración)

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026.

Sede: Estadio Azteca, CDMX.

Hora: 13:00 horas.

Impacto escolar: Este es el partido crítico. El turno matutino estaría justo en la salida o en la última hora de clase, mientras que el turno vespertino estaría entrando o en sus primeras horas. Es el candidato número uno para la modalidad virtual o suspensión.

• México vs. Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026.

Sede: Estadio Akron, Guadalajara.

Hora: 19:00 horas.

Impacto escolar: Aquí el panorama cambia. Para el matutino no hay problema, pero el turno vespertino sale generalmente entre las 18:30 y 19:00 horas. Los alumnos y profes estarían saliendo justo cuando suena el silbatazo inicial, lo que complicaría mucho la movilidad en Guadalajara.

• México vs. República Checa

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026.

Sede: Estadio Azteca, CDMX.

Hora: 19:00 horas.

Impacto escolar: Igual que el anterior. La logística de salida para el turno vespertino en la capital sería un caos total por el tráfico que se genera alrededor de Santa Úrsula.

¿QUÉ PASA SI MÉXICO AVANZA? (LOS ESCENARIOS)

Si el equipo de todos logra pasar de fase, estos serían los horarios y sedes según su posición en el Grupo A:

• Escenario A: Si México queda como 1° de grupo

Dieciseisavos de Final: Martes 30 de junio en el Estadio Azteca (CDMX) a las 19:00 horas. (Afecta salida del turno vespertino).

Octavos de Final: Domingo 5 de julio en el Estadio Azteca a las 13:00 horas. (Sin impacto escolar por ser domingo).

• Escenario B: Si México queda como 2° de grupo

Dieciseisavos de Final: Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium (Los Ángeles) a las 13:00 horas. (Sin impacto escolar).

Octavos de Final: Sábado 4 de julio en el Estadio de Houston a las 19:00 horas. (Sin impacto escolar).

IMPACTO POR CIUDAD SEDE

Aunque la Selección no juegue todos sus partidos en las tres sedes, las ciudades anfitrionas tendrán juegos de otros países que también afectan el ritmo diario:

• Monterrey (Estadio BBVA): Tendrá partidos el 14, 20 y 24 de junio. El del 24 de junio (Sudáfrica vs. Corea del Sur) es a las 19:00 horas, coincidiendo con la salida de escuelas en la zona de Guadalupe. El partido de Dieciseisavos en Monterrey es el lunes 29 de junio a las 19:00 horas.

• Guadalajara: Además del juego de México, recibe partidos el 11, 23 y 26 de junio. Casi todos son a las 18:00 o 20:00 horas, impactando directamente en la salida de los turnos vespertinos.

Como ves, el “dolor de cabeza” para Mario Delgado y la SEP no es solo por ver el fútbol, sino por el colapso vial que se espera en estas ciudades cuando miles de personas intenten llegar a los estadios al mismo tiempo que los niños salen de la escuela.

¿Crees que la modalidad virtual sea la mejor solución para esos días de partido?