Coahuila abanderó a su delegación para la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con 635 atletas

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Deportes
/ 21 abril 2026
    Coahuila abanderó a su delegación para la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con 635 atletas
    Entrenadores y deportistas acompañaron la ceremonia organizada por el INEDEC y la Secretaría de Educación. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Coahuila abanderó a su delegación rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, integrada por 790 personas, de las cuales 635 son atletas que competirán en 34 disciplinas en distintas sedes del país

Con un acto protocolario encabezado por autoridades estatales, este martes se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación de Coahuila que participará en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, una de las principales plataformas del deporte amateur en México.

La ceremonia reunió a atletas, entrenadores y representantes de distintas instituciones en un evento organizado por la Secretaría de Educación y el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC). Durante el acto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó la bandera a la escolta representativa, marcando de manera oficial el inicio del camino competitivo para los deportistas del estado.

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De acuerdo con cifras compartidas por el INEDEC, la delegación está conformada por 790 integrantes, de los cuales 635 son atletas. El contingente competirá en 34 disciplinas, abarcando distintas categorías y especialidades dentro del programa nacional.

$!Entrenadores y deportistas acompañaron la ceremonia organizada por el INEDEC y la Secretaría de Educación.
Entrenadores y deportistas acompañaron la ceremonia organizada por el INEDEC y la Secretaría de Educación. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Coahuila destacó la participación de los deportistas y reconoció el proceso que los llevó a formar parte de la delegación. En el mensaje, se subrayó que los atletas representan el resultado de años de preparación, así como el compromiso adquirido en cada etapa de su desarrollo deportivo.

Durante su intervención, el gobernador dirigió un mensaje a los jóvenes, en el que les deseó éxito en la justa nacional y los exhortó a representar al estado con responsabilidad. La expectativa institucional está puesta en que Coahuila logre resultados competitivos en esta edición.

$!Un total de 635 atletas representarán a Coahuila en 34 disciplinas dentro de la competencia nacional.
Un total de 635 atletas representarán a Coahuila en 34 disciplinas dentro de la competencia nacional. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

El evento también contó con la presencia del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Octavio Pimentel Martínez; y el director del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, quienes acompañaron a los atletas en el arranque de esta etapa.

La Olimpiada Nacional CONADE reúne cada año a deportistas de todo el país en distintas sedes, con el objetivo de impulsar el desarrollo de talentos en categorías juveniles. Para muchos de los participantes, esta competencia representa una oportunidad de medirse ante rivales de otras entidades, así como de avanzar en su trayectoria dentro del alto rendimiento.

$!La delegación coahuilense se prepara para competir en distintas sedes del país en busca de resultados.
La delegación coahuilense se prepara para competir en distintas sedes del país en busca de resultados. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Con el abanderamiento concluido, la delegación coahuilense se prepara para su participación en las distintas sedes donde se desarrollarán las competencias, con el objetivo de sumar resultados y continuar con su proceso deportivo a nivel nacional.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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