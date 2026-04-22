Operativo contra huachicol de gas LP: así funcionaba la red y quiénes están implicados

El combate al huachicol de gas LP en México registró uno de sus golpes más relevantes tras un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante una conferencia, el Gabinete de Seguridad explicó que se logró desarticular una red criminal que operaba a gran escala mediante esquemas diseñados para evadir controles fiscales y legales. Este caso pone en evidencia no solo la magnitud del mercado ilícito de hidrocarburos, sino también el nivel de sofisticación que han alcanzado estas organizaciones.

¿Cómo operaba la red de huachicol? Las investigaciones revelaron que el esquema no se limitaba al robo físico de combustible. En realidad, se trataba de una estructura compleja que combinaba simulación fiscal, logística avanzada y manipulación documental para introducir y distribuir hidrocarburos en distintos puntos del país. El modelo incluía la creación de empresas fachada registradas ante autoridades fiscales, pero sin infraestructura real. A través de estas compañías, los implicados emitían facturas apócrifas y simulaban operaciones comerciales para dar apariencia legal a recursos de origen ilícito. Además, el traslado del combustible se realizaba mediante rutas que combinaban transporte marítimo, ferroviario y terrestre, lo que dificultaba rastrear el origen y destino del producto. Para evadir controles, los cargamentos eran etiquetados como otros productos, como lubricantes o aditivos, mientras que la documentación era alterada deliberadamente. En paralelo, la red utilizaba esquemas de triangulación financiera que permitían dispersar los recursos y ocultar a los responsables. Este mecanismo complicaba la identificación de los beneficiarios finales y diluía las responsabilidades legales.

El caso de “El Pepón”: la red de gas LP Dentro de las investigaciones, uno de los casos más relevantes es el de la organización liderada por Mauricio N, alias “El Pepón”, dedicada al robo y comercialización ilegal de gas LP. Esta célula operaba mediante una red de empresas gaseras que funcionaban como fachada para almacenar, trasvasar y vender el combustible robado directamente al público. Su capacidad operativa era considerable, con estimaciones que apuntan a la extracción de hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana. Las acciones de las autoridades permitieron desmantelar esta estructura con resultados concretos: 1. Detención de siete personas, incluido el líder de la organización 2. Aseguramiento de más de 150 mil litros de gas LP, además de vehículos e infraestructura Las operaciones se concentraban en zonas del Estado de México e Hidalgo, donde el grupo mantenía control logístico y comercial. Otras redes y el alcance nacional del problema El operativo también expuso la existencia de otras estructuras criminales vinculadas al robo de hidrocarburos. Entre ellas destaca una red logística encabezada por un operador identificado como Héctor Iván, quien coordinaba la obtención, carga y distribución ilegal de combustible en varios estados del país. Asimismo, las autoridades recordaron el desmantelamiento previo de una organización en la zona centro, donde se logró la detención de decenas de personas y el aseguramiento de inmuebles, vehículos y equipo utilizado para la extracción ilegal. Investigaciones en curso y posibles implicados Uno de los aspectos más relevantes del caso es que las investigaciones siguen abiertas. Las autoridades confirmaron que existen líneas de indagatoria relacionadas con posibles vínculos dentro de puertos, aduanas e incluso dependencias públicas. Este punto es clave, ya que evidencia que el huachicol no solo depende de estructuras criminales externas, sino también de posibles redes de complicidad que permiten su operación.

El mensaje del Gobierno es claro: el combate al mercado ilícito de hidrocarburos continuará con operativos coordinados, inteligencia estratégica y acciones legales para desmantelar estas redes. Más allá de los aseguramientos, este operativo revela la dimensión de un problema que impacta directamente en la economía, la seguridad y la soberanía energética del país.

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