Ordena tribunal liberar a exagente de Cisen por caso Colosio

Sánchez Ortega fue recapturado en noviembre del año pasado por la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusó de ser el segundo tirador en el magnicidio de Colosio Murrieta, registrado en marzo de 1994 en Lomas Taurinas, municipio de Tijuana, Baja California.

Al determinar que no hay pruebas que lo vinculen con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, un Tribunal Colegiado ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), recapturado por el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

Derivado de los anterior, un juez federal le dictó auto de formal prisión a Jorge Antonio Sánchez Ortega, y lo ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentra desde noviembre de 2025.

No obstante, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca, Estado de México, resolvió que no hay pruebas contundentes que relacionen a Jorge Antonio Sánchez Ortega con el asesinato cometido por Mario Aburto Martínez.

Además, en su sentencia, el colegiado afirmó que el delito del que se le acusó a Sánchez Ortega prescribió hace 12 años.

Esta resolución significa un nuevo revés a la FGR, que le queda la vía del amparo por medio de los familiares de Colosio para atacar la resolución.

Pero los hijos, particularmente el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, se han pronunciado por cerrar el caso e incluso han pedido la liberación de Mario Aburto, quien sigue preso en un penal federal ubicado en Guanajuato.