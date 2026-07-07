Busca FGR quedarse con buque huachicolero de 15 mdd asegurado en 2020

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    Busca FGR quedarse con buque huachicolero de 15 mdd asegurado en 2020
    Tras seis años de estar asegurado por tráfico de combustible, una jueza federal entregó la custodia temporal del buque al Indep; el Ejecutivo federal busca transferirlo a Pemex. ESPECIAL
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La FGR inició el juicio para que el Estado se quede de forma definitiva con el ‘Blue Commander’, un navío huachicolero anclado en Veracruz desde 2020

La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio para que el Gobierno federal se quede en definitiva con un buque tanque asegurado en 2020, en el marco de uno de los primeros casos relevantes de presunto tráfico de combustible robado registrados durante el sexenio pasado.

Se trata del buque Blue Commander, valuado en 15 millones de dólares, el cual ha permanecido anclado en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, desde septiembre de 2020. El navío tiene una longitud de 171 metros de largo por 24 de ancho y se encuentra ubicado en un muelle de Pro-Agroindustria —filial de Pemex dedicada a la producción de urea— en la Laguna de Pajaritos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhibe-fgr-megafraude-en-aduanas-meten-144-millones-de-litros-de-huachicol-fiscal-BN21972650

El pasado 11 de mayo, la jueza sexta de Distrito de Extinción de Dominio, Argelia Román Mojica, ordenó asegurar el buque e inscribir dicha medida en el Registro Público Marítimo Nacional de la Dirección General de Marina Mercante. Esto implica que la embarcación quedará bajo la custodia temporal del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Una vez que se declare la extinción de dominio, si el recurso procede, el buque podría ser destinado a Pemex o vendido por el Gobierno federal, el cual cuenta con amplia discrecionalidad para decidir el destino de los recursos obtenidos mediante estos juicios.

El Blue Commander fue asegurado durante un operativo conjunto de múltiples dependencias federales, en el cual se detectó a dos unidades de autotransporte que abastecían de hidrocarburo a la embarcación sin que existieran los documentos requeridos para justificar dichas maniobras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-analiza-un-esquema-financiero-para-impulsar-la-explotacion-de-gas-no-convencional-con-inversion-mixta-NM21969848

El buque lleva casi seis años sin ser liberado. En su demanda de extinción, la FGR emplazó formalmente a “todas las personas afectadas que consideren tener interés jurídico” sobre el navío para que se presenten ante la autoridad correspondiente.

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