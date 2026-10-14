Otra tragedia familiar en Nuevo León: hombre asesina a su esposa y se quita la vida

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    Otra tragedia familiar en Nuevo León: hombre asesina a su esposa y se quita la vida
    Otro caso de violencia familiar terminó en tragedia en Nuevo León cuando un hombre presuntamente privó de la vida a su esposa a cuchilladas y luego se quitó la vida. ARCHIVO VANGUARDIA

Los hechos se registraron en una vivienda del Fraccionamiento Campestre Los Cristales, al sur de Monterrey

MONTERREY, NL.- Otro caso de violencia familiar terminó en tragedia en Nuevo León cuando un hombre presuntamente privó de la vida a su esposa a cuchilladas y luego se quitó la vida colgándose de un árbol en el municipio de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del estado investiga los hechos registrados en una vivienda de la calle Privada Cristal del Plomo del Fraccionamiento Campestre Los Cristales al sur del ayuntamiento.

La mujer fue localizada sin vida en una de las recámaras de la vivienda en donde se encontró un arma blanca.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-en-saltillo-a-joven-buscado-por-violacion-y-feminicidio-en-nuevo-leon-PA24067282

La fallecida fue identificada como Virgina Tomás, de 47 años mientras que el occiso es Pedro Martínez, de 50 años.

Aparentemente, una discusión entre la pareja derivó en una agresión en la que el hombre acuchilló a su esposa para subir a la azotea y colgarse de un árbol.

En el sitio como indicios se localizaron un cuchillo, una toalla con manchas rojizas, diversas manchas rojizas en el inmueble, así como un cordón o mecate con el cual se quitó la vida el presunto.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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