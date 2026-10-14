Otra tragedia familiar en Nuevo León: hombre asesina a su esposa y se quita la vida

MONTERREY, NL.- Otro caso de violencia familiar terminó en tragedia en Nuevo León cuando un hombre presuntamente privó de la vida a su esposa a cuchilladas y luego se quitó la vida colgándose de un árbol en el municipio de Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del estado investiga los hechos registrados en una vivienda de la calle Privada Cristal del Plomo del Fraccionamiento Campestre Los Cristales al sur del ayuntamiento.

La mujer fue localizada sin vida en una de las recámaras de la vivienda en donde se encontró un arma blanca.