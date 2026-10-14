Otra tragedia familiar en Nuevo León: hombre asesina a su esposa y se quita la vida
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Los hechos se registraron en una vivienda del Fraccionamiento Campestre Los Cristales, al sur de Monterrey
MONTERREY, NL.- Otro caso de violencia familiar terminó en tragedia en Nuevo León cuando un hombre presuntamente privó de la vida a su esposa a cuchilladas y luego se quitó la vida colgándose de un árbol en el municipio de Monterrey.
La Fiscalía General de Justicia del estado investiga los hechos registrados en una vivienda de la calle Privada Cristal del Plomo del Fraccionamiento Campestre Los Cristales al sur del ayuntamiento.
La mujer fue localizada sin vida en una de las recámaras de la vivienda en donde se encontró un arma blanca.
La fallecida fue identificada como Virgina Tomás, de 47 años mientras que el occiso es Pedro Martínez, de 50 años.
Aparentemente, una discusión entre la pareja derivó en una agresión en la que el hombre acuchilló a su esposa para subir a la azotea y colgarse de un árbol.
En el sitio como indicios se localizaron un cuchillo, una toalla con manchas rojizas, diversas manchas rojizas en el inmueble, así como un cordón o mecate con el cual se quitó la vida el presunto.