Pagará cada mexicano $230 para mantener solvente a Pemex

CDMX.- En 2026 cada mexicano tendrá que pagar 230 pesos de sus impuestos para mantener solvente a Pemex, ya que la renta petrolera en favor del Gobierno federal estará prácticamente pulverizada, advirtió México Evalúa.

El Paquete Económico para 2026 estima ingresos petroleros por 1.2 billones de pesos, equivalentes a 3.1 por ciento del PIB, pero con una repartición de la renta petrolera a favor de Pemex aún más grave para el próximo año.

Pemex se quedará con el 81 por ciento de los ingresos petroleros estimados, mientras que la Federación tendrá únicamente 19 por ciento del total, lo que se convertirá en la menor distribución registrada a favor del Gobierno en toda la historia, dimensionó México Evalúa en un análisis integral del Paquete Económico presentado hoy.

“La parte que consideramos más importante es el tema de los ingresos petroleros, para el siguiente año se espera una recaudación de 1.2 billones de pesos, pero tan solo 233 mil millones le llegarán a la Federación, el resto se lo va a quedar Pemex; esto significa que el Gobierno federal se quedará con tan solamente 19 por ciento de la renta petrolera, lo cual es la menor proporción que se tenga registro.