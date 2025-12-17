Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador

El boxeador estadounidense Terence Crawford comunicó que se retira del boxeo profesional a los 38 años, dejando así fuera la posibilidad de una revancha con Saúl “Canelo” Álvarez. La decisión cierra un capítulo destacado en la carrera del pugilista, que dejó una marca significativa en distintas categorías de peso.

En un mensaje compartido en video, Crawford reflexionó sobre su trayectoria: “Todo peleador sabe que ese momento llegará. He pasado toda mi vida persiguiendo algo que no son cinturones, dinero ni titulares, sino la sensación de superar la duda y demostrar que están equivocados. Me alejo de la competencia no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado otro tipo de batalla, en la que me retiro en mis propios términos. Esto no es una despedida, es sólo el final de una pelea”.

Crawford consolidó su nombre en la historia del boxeo al derrotar el 13 de septiembre en Las Vegas a Canelo Álvarez, consiguiendo convertirse en campeón mundial indiscutido de la categoría supermediana. Aquel combate sorprendió a expertos y aficionados, ya que Crawford subió dos divisiones de peso y no era considerado favorito, pero logró imponerse de manera unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113.