Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador

    Los cinturones de la división quedan vacantes. FOTO: ESPECIAL

El campeón mundial en varias divisiones, anunció su retiro del boxeo profesional a los 38 años

El boxeador estadounidense Terence Crawford comunicó que se retira del boxeo profesional a los 38 años, dejando así fuera la posibilidad de una revancha con Saúl “Canelo” Álvarez. La decisión cierra un capítulo destacado en la carrera del pugilista, que dejó una marca significativa en distintas categorías de peso.

En un mensaje compartido en video, Crawford reflexionó sobre su trayectoria: “Todo peleador sabe que ese momento llegará. He pasado toda mi vida persiguiendo algo que no son cinturones, dinero ni titulares, sino la sensación de superar la duda y demostrar que están equivocados. Me alejo de la competencia no porque haya terminado de luchar, sino porque he ganado otro tipo de batalla, en la que me retiro en mis propios términos. Esto no es una despedida, es sólo el final de una pelea”.

Crawford consolidó su nombre en la historia del boxeo al derrotar el 13 de septiembre en Las Vegas a Canelo Álvarez, consiguiendo convertirse en campeón mundial indiscutido de la categoría supermediana. Aquel combate sorprendió a expertos y aficionados, ya que Crawford subió dos divisiones de peso y no era considerado favorito, pero logró imponerse de manera unánime con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113.

Tras el triunfo, se especuló sobre la posibilidad de una revancha, que incluso fue considerada como prioridad por Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, para intentar recuperar los cinturones de la división. Con el retiro de Crawford, esa opción queda descartada, y los campeonatos supermedianos quedarán vacantes.

Recientemente, Crawford también perdió el estatus de campeón indiscutido de las 168 libras debido a una decisión administrativa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), comunicada por Mauricio Sulaimán, quien señaló que el boxeador no cumplió con los pagos obligatorios establecidos por la organización.

A lo largo de su carrera, Terence Crawford obtuvo 11 campeonatos mundiales en cinco categorías distintas: ligero, superligero, wélter, superwélter y supermediano. Entre sus títulos destacan los de la OMB, CMB, AMB y FIB. Su historial profesional incluye 41 victorias, 31 por nocaut, sin derrotas ni empates, lo que lo coloca entre los boxeadores más sólidos de la era contemporánea.

El legado de Crawford queda marcado no solo por los cinturones obtenidos, sino por la forma en que enfrentó a sus rivales y se consolidó como uno de los referentes del boxeo mundial.

