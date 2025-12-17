Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida

La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética. Los hechos desataron rumores entre la farándula, hasta que el pasado 16 de diciembre subió una historia en su cuenta de Instagram, donde reveló su situación actual. TE PUEDE INTERESAR: ¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia En las imágenes que se muestran, se le observa con el rostro amoratado y con ciertas zonas inflamadas, debido al procedimiento que se está realizando. DORISMAR DECIDIÓ HACERSE UNA RINOPLASTIA AÑOS ATRÁS Citas de medios de comunicación como TV Notas indican que Dorismar confirmó tener una deformación facial y una fuerte crisis emocional luego de una mala práctica realizada durante una rinoplastia, con la cual pretendía modificar la forma de su nariz, años atrás. Por su parte, Infobae expuso que una fuente cercana al caso declaró: “Dorismar decidió hacerse un retoque de nariz con el doctor (José Achar), ya que era la imagen e influencer de esa clínica, pero todo salió mal. Por más que el doctor ha tratado de ‘cubrir’ esta situación, una vez más se le salió de las manos. Es momento de que los medios se enteren”.

De acuerdo con lo que se ha mencionado, la creadora de contenido se sometió a múltiples cirugías reconstructivas de nariz en los años recientes. “En una segunda intervención, tras quedar inconforme con la primera, el médico limó excesivamente el tabique, por lo que lo dejó pequeño y curvo, además de que colocó un implante artificial sin autorización previa de la actriz”, describió El Universal. ESTOS FUERON LOS EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN Lo que no se tenía contemplado, era que el organismo de Dorismar rechazaría el implante, al generarse una infección con pus. Trascendió que el doctor ‘minimizó’ la reacción pese al riesgo que conllevaba. Tras seguir con las indicaciones médicas, la presentadora sufrió un colapso en el tabique y, con la exposición de cicatrices, se determinó que terminó con una nariz funcionalmente mutilada y con problemas respiratorios. En las intervenciones más recientes, Dorismar tenía la intención de reparar el daño, por lo que se realizó una tercera cirugía en 2024 con otro implante que también falló. De momento, la modelo se encuentra en Colombia para recibir atención urgente.