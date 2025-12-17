CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país

Noticias
/ 17 diciembre 2025
    CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
    La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


electricidad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CFE

Detallan una serie de obras estratégicas para reforzar la capacidad del sistema, atender el crecimiento de la demanda y garantizar la estabilidad del suministro en los próximos años

CDMX.- La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, presentó este miércoles los avances de los proyectos prioritarios de generación y transmisión eléctrica, con los que se busca garantizar capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y reducir riesgos futuros en el suministro de energía en el país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este 17 de diciembre en Palacio Nacional, Calleja informó que la CFE ya inició el desarrollo de la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos Tula II, ubicada en el estado de Hidalgo.

TE PUEDE INTERESAR: Construirá CFE dos proyectos fotovoltaicos en Coahuila; iniciarán en febrero de 2026

Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y descarbonización que impulsamos desde el gobierno federal”, señaló la funcionaria. En tanto, explicó que las centrales de Salamanca, Altamira y Mazatlán se encuentran en fase de desarrollo de ingeniería básica y de detalle, con miras a iniciar obras en el corto plazo.

Calleja detalló que se trata de cinco proyectos de generación que en conjunto aportarán cerca de tres mil megawatts de capacidad adicional al sistema eléctrico nacional, con una inversión estimada de 4 mil 328 millones de dólares. Subrayó que su ubicación geográfica es estratégica para ofrecer mayor respaldo en distintas regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR: ‘A mí El Mencho me pela la ver...’ La sentencia de muerte de ‘El Pirata de Culiacán’ a 8 años de su asesinato

Indicó que uno de los elementos clave para el arranque de estas centrales es que, en la mayoría de los casos, las nuevas unidades de generación se construirán dentro de instalaciones ya existentes, lo que permitirá optimizar tiempos y recursos. En contraste, señaló que el proyecto de la central de combustión interna en Los Cabos se encuentra en proceso de reevaluación.

La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana, así como el desarrollo de nuevos proyectos solares enfocados en ampliar la generación de energías limpias.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso nuevamente a exsecretario de Salud de Baja California por uso ilícito de atribuciones

En materia de transmisión, Calleja informó que existen 66 proyectos programados para ejecutarse durante el resto de 2025 y 2026, de los cuales 44 están previstos específicamente para el próximo año, con el objetivo de reforzar la red eléctrica y responder al incremento en la demanda.

Finalmente, hizo un llamado a la industria mexicana para participar en estos proyectos, con el propósito de incrementar el contenido nacional, operar bajo reglas claras y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Aseguró que se trata de decisiones técnicas y administrativas orientadas a ofrecer electricidad suficiente, confiable y continua para hogares, industria y servicios públicos. Con información de El Universal

Temas


electricidad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CFE

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Regalo de Navidad para Noroña

Regalo de Navidad para Noroña
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
true

Coahuila: Tania Flores Guerra, ¿la justicia la ha alcanzado?
Especialistas aclaran qué es mito, qué es realidad y cuáles son las verdaderas causas de estos padecimientos.

Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?
El impactante estudio de Socialprofiler encontró evidencia que contradice los estereotipos sobre las generaciones basados en sus hábitos en las redes sociales.

Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Netflix busca reforzar su oferta deportiva con un espectáculo musical durante una fecha clave del calendario.

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix
Nervios. La actriz compartió el delicado episodio de salud que enfrentó tras el nacimiento de sus gemelas.

¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia