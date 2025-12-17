CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país

CDMX.- La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, presentó este miércoles los avances de los proyectos prioritarios de generación y transmisión eléctrica, con los que se busca garantizar capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y reducir riesgos futuros en el suministro de energía en el país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este 17 de diciembre en Palacio Nacional, Calleja informó que la CFE ya inició el desarrollo de la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos Tula II, ubicada en el estado de Hidalgo.

“Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y descarbonización que impulsamos desde el gobierno federal”, señaló la funcionaria. En tanto, explicó que las centrales de Salamanca, Altamira y Mazatlán se encuentran en fase de desarrollo de ingeniería básica y de detalle, con miras a iniciar obras en el corto plazo.

Calleja detalló que se trata de cinco proyectos de generación que en conjunto aportarán cerca de tres mil megawatts de capacidad adicional al sistema eléctrico nacional, con una inversión estimada de 4 mil 328 millones de dólares. Subrayó que su ubicación geográfica es estratégica para ofrecer mayor respaldo en distintas regiones del país.

Indicó que uno de los elementos clave para el arranque de estas centrales es que, en la mayoría de los casos, las nuevas unidades de generación se construirán dentro de instalaciones ya existentes, lo que permitirá optimizar tiempos y recursos. En contraste, señaló que el proyecto de la central de combustión interna en Los Cabos se encuentra en proceso de reevaluación.

La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana, así como el desarrollo de nuevos proyectos solares enfocados en ampliar la generación de energías limpias.

En materia de transmisión, Calleja informó que existen 66 proyectos programados para ejecutarse durante el resto de 2025 y 2026, de los cuales 44 están previstos específicamente para el próximo año, con el objetivo de reforzar la red eléctrica y responder al incremento en la demanda.

Finalmente, hizo un llamado a la industria mexicana para participar en estos proyectos, con el propósito de incrementar el contenido nacional, operar bajo reglas claras y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Aseguró que se trata de decisiones técnicas y administrativas orientadas a ofrecer electricidad suficiente, confiable y continua para hogares, industria y servicios públicos. Con información de El Universal