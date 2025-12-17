¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla

/ 17 diciembre 2025
    / 17 diciembre 2025
    La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La influenza H3N2 tipo K puede detectarse con una prueba específica. Conoce cuál es, cuándo hacerla y por qué es clave para evitar complicaciones

La influenza H3N2 tipo K, también conocida como AH3N2 subclado K, es una variante del virus de la influenza A que ha sido identificada por sistemas de vigilancia epidemiológica. Su detección temprana es clave debido a su capacidad de generar cuadros respiratorios intensos, especialmente en personas con factores de riesgo.

Las autoridades sanitarias han reiterado que este subtipo puede confundirse fácilmente con otras infecciones respiratorias virales, como influenza H1N1, influenza B o incluso COVID-19, debido a la similitud de síntomas. Por ello, el diagnóstico clínico por sí solo no es suficiente.

TE PUEDE INTERESAR | Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19

Detectar oportunamente la influenza H3N2 tipo K permite iniciar tratamiento antiviral en las primeras horas de la enfermedad, lo que reduce la duración de los síntomas, el riesgo de hospitalización y la posibilidad de complicaciones como neumonía.

CUÁL ES LA PRUEBA PARA DETECTAR LA INFLUENZA H3N2 TIPO K

La prueba principal para identificar la influenza H3N2 tipo K es la RT-PCR, considerada el estándar de oro para el diagnóstico de influenza. Este estudio molecular permite detectar con alta precisión el material genético del virus y diferenciar su subtipo.

La RT-PCR se realiza a partir de una muestra tomada de la nariz mediante un hisopo nasofaríngeo. El análisis se efectúa en laboratorios especializados y forma parte de la vigilancia epidemiológica nacional.

En algunos casos, se utilizan pruebas moleculares múltiples, capaces de detectar simultáneamente varios virus respiratorios, lo que agiliza el diagnóstico. Aunque existen pruebas rápidas de antígeno, estas presentan menor sensibilidad, por lo que un resultado negativo no descarta la infección y suele requerir confirmación molecular.

SÍNTOMAS DE ALERTA Y CUÁNDO ACUDIR A REALIZARSE LA PRUEBA

La influenza H3N2 tipo K suele iniciar de manera repentina. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, cansancio extremo y malestar general.

También pueden presentarse tos seca, dolor de garganta, congestión nasal y dificultad para respirar. En niñas y niños, es posible observar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito o diarrea.

Se recomienda acudir de inmediato a una unidad de salud para valoración y prueba diagnóstica si los síntomas se agravan, hay falta de aire, dolor en el pecho, confusión o fiebre persistente, así como en personas pertenecientes a grupos de riesgo.

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES CLAVE

La detección temprana permite iniciar tratamiento antiviral oportuno, lo que disminuye la gravedad de la enfermedad. Las autoridades enfatizan que no se debe automedicar y que cualquier sospecha debe ser evaluada por personal de salud.

La vacunación anual contra la influenza sigue siendo la medida preventiva más eficaz para reducir hospitalizaciones y complicaciones graves, especialmente en adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, reforzar medidas de higiene y acudir a los servicios médicos ante cualquier síntoma compatible con influenza.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2

DATOS CURIOSOS

· La RT-PCR puede diferenciar subtipos específicos de influenza

· La influenza H3N2 suele generar síntomas más intensos en adultos mayores

· La vacunación reduce el riesgo de complicaciones graves aunque no evita todos los contagios

