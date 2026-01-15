Papa León XIV visitaría México en septiembre de 2026

    Fuentes cercanas a la Iglesia católica señalan que el papa León XIV analiza realizar su primera visita a México en septiembre, luego de asistir a un encuentro de la ONU en Estados Unidos, mientras continúan gestiones diplomáticas para definir fechas y agenda EFE

El papa León XIV podría realizar su primera visita a México en septiembre como parte de una gira posterior a un evento internacional organizado por la ONU

Fuentes cercanas a la Iglesia católica señalaron que el papa León XIV contempla realizar una visita a México en septiembre de este año, como parte de una gira posterior a su participación en un evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, el pontífice tiene previsto asistir primero al encuentro internacional convocado por la ONU y, una vez concluido, se trasladaría a territorio mexicano para realizar diversas visitas, aunque hasta el momento no se han definido públicamente las ciudades o entidades que formarán parte de su itinerario.

EXPECTATIVAS POR LA PRIMERA VISITA PAPAL A MÉXICO

La posible visita del papa León XIV a México ha generado expectativa desde que asumió el cargo como máximo representante de la Iglesia católica. Hasta ahora, no se ha concretado un viaje oficial al país, por lo que la confirmación de una eventual gira apostólica es un tema que ha permanecido en seguimiento tanto por autoridades civiles como por sectores religiosos.

Las fuentes consultadas indicaron que, aunque aún no existe un anuncio formal por parte del Vaticano, se mantienen conversaciones preliminares para explorar las fechas y condiciones en las que podría realizarse la visita.

CLAUDIA SHEINBAUM SOLICITAR CONCRETAR VISITA DEL PAPA LEON XIV A MÉXICO

Durante la mañana de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer contacto con el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, con el objetivo de sondear las posibles fechas en las que podría concretarse la visita del papa León XIV.

Este acercamiento se da luego de que el propio pontífice manifestara recientemente su deseo de visitar México, lo que abrió la posibilidad de avanzar en gestiones diplomáticas y logísticas para un eventual viaje.

SHEINBAUM DESTACA RELEVANCIA SOCIAL Y SIMBÓLICA DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV

La mandataria federal calificó como relevante y de gran interés la posibilidad de que el papa León XIV visite México, al considerar que se trataría de un acontecimiento de alto impacto social y simbólico para el país.

Asimismo, destacó que el pontífice ha expresado en distintas ocasiones posturas a favor de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, además de mantener una visión sensible frente a la crisis migratoria que afecta a diversas regiones del mundo.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del Vaticano ni se han confirmado las fechas o destinos específicos de la posible visita, por lo que se espera que en las próximas semanas se definan mayores detalles sobre la agenda del Papa León XIV en América del Norte.

