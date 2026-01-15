Papa León XIV visitaría México en septiembre de 2026

Fuentes cercanas a la Iglesia católica señalaron que el papa León XIV contempla realizar una visita a México en septiembre de este año, como parte de una gira posterior a su participación en un evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, el pontífice tiene previsto asistir primero al encuentro internacional convocado por la ONU y, una vez concluido, se trasladaría a territorio mexicano para realizar diversas visitas, aunque hasta el momento no se han definido públicamente las ciudades o entidades que formarán parte de su itinerario.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum le pide a Rosa Icela Rodríguez que concrete visita del Papa León XIV

EXPECTATIVAS POR LA PRIMERA VISITA PAPAL A MÉXICO

La posible visita del papa León XIV a México ha generado expectativa desde que asumió el cargo como máximo representante de la Iglesia católica. Hasta ahora, no se ha concretado un viaje oficial al país, por lo que la confirmación de una eventual gira apostólica es un tema que ha permanecido en seguimiento tanto por autoridades civiles como por sectores religiosos.

Las fuentes consultadas indicaron que, aunque aún no existe un anuncio formal por parte del Vaticano, se mantienen conversaciones preliminares para explorar las fechas y condiciones en las que podría realizarse la visita.