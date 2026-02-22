“Frankenstein” de Guillermo del Toro se lleva tres premios BAFTA

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 22 febrero 2026
    “Frankenstein” de Guillermo del Toro se lleva tres premios BAFTA
    A pesar de no estrar nominado, Del Toro asistió a la ceremonia y celebró los premios de sus compañeros.

La adaptación de la novela de Mary Shelley compitió en 8 categorías de las cuales solo se llevó tres este domingo

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, donde la cinta del mexicano Guillermo del Toro, Frankenstein, fue una de las ganadoras.

Si bien el director no fue nominado por su dirección en la película, esta sí estuvo nominada en ocho categorías de los Premios BAFTA, de las cuales, se llevó tres, la que la convirtió en la segunda película, junto con “Sinners”, en recibir mayor número de galardones.

La cinta, protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, fue considerada en ocho categorías: Mejor actor de reparto (Jacob Elordi), Mejor diseño de vestuario (Kate Hawley)

Mejores efectos visuales (Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell), Mejor fotografía (Dan Laustsen), Mejor maquillaje y peinado (Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many), Mejor música original (Alexandre Desplat), Mejor diseño de producción (Tamara Deverell y Shane Vieau), Mejor sonido (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoem)

“Frankenstein” se llevó Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peluquería.

De hecho, Kate Hawley, encargada del vestuario del reparto de “Frankesntein”, agradeció a del Toro por la forma en que encaminó la adaptación de Mary Shelley.

$!LONDON (United Kingdom), 22/02/2026.- Make up artists Jordan Samuel (2-L), Cliona Furey (L), Mike Hill (R), and Prosthetics Supervisor Megan Many (2-R) pose with the award for Best make up and hair for 'Frankenstein' in the press room during the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London, Britain, 22 February 2026. The ceremony is hosted by the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). (Cine, Cine, Jordania, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
LONDON (United Kingdom), 22/02/2026.- Make up artists Jordan Samuel (2-L), Cliona Furey (L), Mike Hill (R), and Prosthetics Supervisor Megan Many (2-R) pose with the award for Best make up and hair for 'Frankenstein' in the press room during the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London, Britain, 22 February 2026. The ceremony is hosted by the British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). (Cine, Cine, Jordania, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN TOLGA AKMEN / EFE

“Academia, es enormemente especial estar aquí esta nochey, mucho amor y reconocimiento a mis compañeros nominados; me gustaría agradecer a mi maravilloso elenco, encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Gracias por sus interpretaciones. Y a todos mis jefes de departamento, mis colegas y a todo nuestro equipo en todo el mundo, porque bajo la guía de Guillermo, todos somos un solo departamento. Guillermo, gracias por tu visión. Qué privilegio”.

Por su parte, el director mexicano compartió una imagen, en sus cuentas oficiales, que muestra las tres categorías en que su película resultó ganadora.

Los otros ganadores

La cinta “One battle after another”, de Paul Thomas Anderson, triunfó en dos de las categorías más importantes de los Premios BAFTA, Mejor película y Mejor director; en total se encuentra compitiendo por 14 categorías. También ganó en Mejor Actor de Reparto con Sean Penn y Mejor Guión Adaptado, para el mismo Thomas Anderson, y en Fotografía y Montaje.

“Gracias, me siento como la chica más bonita de la habitación en este momento, esto es abrumador, me siento muy agradecido que aprecien esta película, vean a mi casting, pero quiere agradecer especialmente a Leo (DiCaprio), Leo hacía las preguntas correctas para encontrar las respuestas”, dijo el director al recibir el galardón y se dirigió también a su asistente de casting, con quien ha trabajado durante 21 años.

En la categoría de Mejor Película Británica “Hamnet” fue la ganadora, cinta que también le dio el BAFTA a Mejor Actriz a Jessie Buckley, mientras que Robert Aramayo se llevó tanto el premio a Mejor Actor por la cinta “I Swear” como el de Estrella Emergente, votado por el público, además de que “Zootopia 2” se llevó el premio a Mejor Película Animada.

“Sinners” también se llevó algunos premios, específicamente en las categorías de Mejor Actriz de Reparto para “Wunmi Mosaku y Guión Original para su director, Ryan Coogler, así como el de Mejor Música Original. Con información de El Universal y AP

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
SEP canceló clases el 23 de febrero ante ola de violencia nacional.

Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’
Momentos de terror, pánico y psicosis vivieron los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’
El gobernador Manolo Jiménez lanzó porras de “¡Presidenta, presidenta!” durante el arranque del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo.

‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que ya se han iniciado las diligencias correspondientes tras los hechos registrados este 22 de febrero.

FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy
Participantes del programa reciben atención médica sin costo por 12 meses. El seguro se activa automáticamente tras el primer pago del apoyo económico.

Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS
El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América no se disputó en el Estadio Akron por los operativos de seguridad en Jalisco tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’
true

Manganitas ∙ AFA
Algunos especialistas advierten que la violencia de alto impacto puede generar incertidumbre para los inversionistas.

¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?