“Frankenstein” de Guillermo del Toro se lleva tres premios BAFTA

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión, donde la cinta del mexicano Guillermo del Toro, Frankenstein, fue una de las ganadoras. Si bien el director no fue nominado por su dirección en la película, esta sí estuvo nominada en ocho categorías de los Premios BAFTA, de las cuales, se llevó tres, la que la convirtió en la segunda película, junto con “Sinners”, en recibir mayor número de galardones. La cinta, protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, fue considerada en ocho categorías: Mejor actor de reparto (Jacob Elordi), Mejor diseño de vestuario (Kate Hawley)

BEST COSTUME, BEST PRODUCTION DESIGN, AND BEST MAKE UP FOR FRANKENSTEIN AT THE BAFTAS 📢📢📢 pic.twitter.com/xKh9j7evRA — aquila @ 🟦☁️ (@belllmonts) February 22, 2026

Mejores efectos visuales (Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell), Mejor fotografía (Dan Laustsen), Mejor maquillaje y peinado (Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many), Mejor música original (Alexandre Desplat), Mejor diseño de producción (Tamara Deverell y Shane Vieau), Mejor sonido (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoem) “Frankenstein” se llevó Mejor diseño de producción, Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peluquería. De hecho, Kate Hawley, encargada del vestuario del reparto de “Frankesntein”, agradeció a del Toro por la forma en que encaminó la adaptación de Mary Shelley.

“Academia, es enormemente especial estar aquí esta nochey, mucho amor y reconocimiento a mis compañeros nominados; me gustaría agradecer a mi maravilloso elenco, encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Gracias por sus interpretaciones. Y a todos mis jefes de departamento, mis colegas y a todo nuestro equipo en todo el mundo, porque bajo la guía de Guillermo, todos somos un solo departamento. Guillermo, gracias por tu visión. Qué privilegio”. Por su parte, el director mexicano compartió una imagen, en sus cuentas oficiales, que muestra las tres categorías en que su película resultó ganadora. Los otros ganadores La cinta “One battle after another”, de Paul Thomas Anderson, triunfó en dos de las categorías más importantes de los Premios BAFTA, Mejor película y Mejor director; en total se encuentra compitiendo por 14 categorías. También ganó en Mejor Actor de Reparto con Sean Penn y Mejor Guión Adaptado, para el mismo Thomas Anderson, y en Fotografía y Montaje.

BIG WINNER AT BAFTAS



Dark comedy One Battle After Another was the big winner at Britain's top movie awards on Sunday, picking up six BAFTAs, including best film and best director for Paul Thomas Anderson.



READ: https://t.co/GRPJlGqXNJ pic.twitter.com/vvLQJGu4az — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) February 23, 2026

“Gracias, me siento como la chica más bonita de la habitación en este momento, esto es abrumador, me siento muy agradecido que aprecien esta película, vean a mi casting, pero quiere agradecer especialmente a Leo (DiCaprio), Leo hacía las preguntas correctas para encontrar las respuestas”, dijo el director al recibir el galardón y se dirigió también a su asistente de casting, con quien ha trabajado durante 21 años. En la categoría de Mejor Película Británica “Hamnet” fue la ganadora, cinta que también le dio el BAFTA a Mejor Actriz a Jessie Buckley, mientras que Robert Aramayo se llevó tanto el premio a Mejor Actor por la cinta “I Swear” como el de Estrella Emergente, votado por el público, además de que “Zootopia 2” se llevó el premio a Mejor Película Animada. “Sinners” también se llevó algunos premios, específicamente en las categorías de Mejor Actriz de Reparto para “Wunmi Mosaku y Guión Original para su director, Ryan Coogler, así como el de Mejor Música Original. Con información de El Universal y AP

