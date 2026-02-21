CONDUSEF advierte sobre pago mínimo de tu tarjeta de crédito: así puede aumentar tu deuda según el banco
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Cubrir solo el pago mínimo prolonga la deuda y aumenta los intereses. La autoridad financiera señala que el monto final puede duplicarse o triplicarse
La Condusef advirtió que el uso de tarjetas de crédito puede facilitar las compras, pero la forma de pagar la deuda puede marcar una diferencia importante en el gasto final.
El organismo explicó que cubrir únicamente el pago mínimo permite mantener la cuenta al corriente, pero al mismo tiempo es la opción más costosa para el bolsillo, ya que la deuda se prolonga y los intereses se acumulan durante más tiempo.
Según la institución, el pago mínimo es la cantidad más baja que el banco permite cubrir cada mes. Este monto suele incluir intereses, comisiones y solo una pequeña parte del capital, lo que retrasa la liquidación del saldo.
TE PUEDE INTERESAR: Condusef alerta sobre red flags financieras que pueden afectar tus relaciones y tu estabilidad económica
QUÉ IMPLICA EL PAGO MÍNIMO DE UNA TARJETA DE CRÉDITO
De acuerdo con la Condusef, pagar solo el mínimo provoca varios efectos financieros:
• La deuda tarda más tiempo en liquidarse
• Se pagan más intereses a lo largo del tiempo
• El monto total final puede duplicar o triplicar la deuda original
• El capital disminuye lentamente
La institución señala que este mecanismo puede dar la impresión de control financiero, aunque en realidad incrementa el costo real del crédito.
EJEMPLO CON UNA DEUDA DE 80 MIL PESOS PAGANDO SOLO EL MÍNIMO
La autoridad financiera presentó un ejercicio comparativo para ilustrar el impacto del pago mínimo en una deuda de 80 mil pesos. Los resultados muestran diferencias entre instituciones, pero en todos los casos el costo total aumenta.
Los datos analizados corresponden a los siguientes bancos:
• Banamex
• Scotiabank
• Afirme
• BanBajío
• Inbursa
• Banorte
• BanCoppel
• BBVA
El análisis muestra que, dependiendo de la institución, el tiempo para liquidar la deuda puede extenderse por años y el monto final a pagar puede incrementarse de forma considerable respecto al saldo original.
QUÉ PASA SI PAGAS MÁS DEL MÍNIMO DE TU TARJETA DE CRÉDITO
El organismo también evaluó un segundo escenario: pagar 500 pesos adicionales al mínimo mensual.
Los resultados muestran beneficios claros:
• Reducción del número de meses para liquidar la deuda
• Disminución del monto total pagado
• Menor acumulación de intereses
• Mayor reducción del capital desde los primeros pagos
La Condusef señala que pequeñas cantidades adicionales pueden generar ahorros importantes a largo plazo.
RECOMENDACIONES DE LA CONDUSEF
La Condusef recomienda comparar escenarios de pago antes de decidir cuánto cubrir mensualmente y analizar la capacidad real de pago.
También sugiere consultar herramientas de información financiera que permiten estimar el costo total del crédito y planificar estrategias de pago.
De acuerdo con la autoridad, entender cómo funciona el pago mínimo es fundamental para evitar que una deuda se prolongue durante años y termine costando mucho más de lo previsto.