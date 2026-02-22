Noticias del fin de semana en México: Abaten a ‘El Mencho’, hacen ‘narcobloqueos’ carreteros y SEP cancela clases

México
/ 22 febrero 2026
    Noticias del fin de semana en México: Abaten a ‘El Mencho’, hacen ‘narcobloqueos’ carreteros y SEP cancela clases
    ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo: El comunicado menciona que otros seis integrantes del CJNG fueron abatidos, junto con Nemesio Oseguera. VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 20 al 22 de febrero, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo: El comunicado menciona que otros seis integrantes del CJNG fueron abatidos, junto con Nemesio Oseguera.

‘Debemos mantenernos en calma’: Sheinbaum tras operativo en Tapalpa en medio de bloqueos y quema de vehículos: Desde la Presidencia se pidió mantener la calma y seguir únicamente información oficial mientras continúan las acciones para restablecer el orden.

Reportan ataques a sucursales del Banco del Bienestar tras hechos violentos en el occidente: Autoridades mantienen despliegues en zonas con afectaciones mientras se precisan daños y líneas de investigación.

Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre los estados donde SEP canceló clases tras caída de ‘El Mencho’: Instituciones de educación estatales confirmaron la toma de medidas de precaución ante la ola de violencia que se ha registrado en México tras el abatimiento de ‘El Mencho’, líder del CJNG.

FGR inicia investigación por muerte de ‘El Mencho’, líder del CJNG: confirma Ernestina Godoy: “La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de Derecho. La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México”, publicó la titular de la FGR.

Ola de violencia: Empresas de autotransporte cancelan rutas y Capufe cierra plazas de cobro ante ‘narcobloqueos’: Gabinete de Seguridad actualiza que la presencia de ‘narcobloqueos’ disminuyó de 21 a 7 en Jalisco durante las últimas horas.

INTERNACIONAL

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago: En el momento, no había persona bajo la protección de los Servicios Secretos, es decir, el mandatario no se encontraba.

Estados Unidos y Canadá emiten alerta de seguridad para México, tras violencia por muerte de ‘El Mencho’: Los vecinos países emitieron comunicados pidiendo a sus ciudadanos buscar refugio.

COAHUILA

Blindan Coahuila ante hechos violentos en el occidente del país: Inician despliegue operativo coordinado en las cinco regiones del estado para mantener la paz tras operativos federales.

Desde Coahuila, Sheinbaum delega al Gabinete de Seguridad informe sobre situación en Jalisco tras caída de ‘El Mencho’: El Ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, considerado uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

‘¡Presidenta, presidenta!’: Manolo Jiménez vitorea a Sheinbaum en arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo: Con porras a la mandataria, el gobernador Manolo Jiménez expresó públicamente su respaldo a Claudia Sheinbaum durante el arranque del Hospital Regional del IMSS en Saltillo.

¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?: Incertidumbre, inversión y percepción de riesgo tras un hecho de alto impacto en seguridad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

FMF suspende el Querétaro vs Juárez y tres partidos más tras violencia en Jalisco por operativo donde murió ‘El Mencho’: Los narcobloqueos y alertas de seguridad obligaron a la Federación Mexicana de Futbol a frenar actividad de Liga MX, Liga MX Femenil y Liga de Expansión.

Construyen MrBeast y Eugenio Derbez una escuela en México: El creador de contenido compartió en su más reciente video de YouTube el proceso de construcción de 10 escuelas en distintos países, entre ellos México.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Muerte de ‘El Mencho’ reaviva memes del ‘Pirata de Culiacán’ y divide debate entre seguridad y humor: La confirmación del abatimiento del líder del CJNG abrió, además del frente operativo, una conversación paralela en redes sobre cómo se procesa la violencia.

Pánico entre pasajeros en el Aeropuerto de Guadalajara; desmienten toma, tras muerte de ‘El Mencho’: Pidió a los pasajeros mantener la calma y atender las indicaciones del personal aeroportuario.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato: En Jalisco se activó Código Rojo, por lo que el transporte público fue suspendido, derivado de un operativo del Gabinete de Seguridad.

Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS: Aprendices del programa acceden a consultas, medicamentos y atención médica durante su capacitación laboral, con cobertura activa tras iniciar el apoyo.

Algunos especialistas advierten que la violencia de alto impacto puede generar incertidumbre para los inversionistas.

¿Puede el abatimiento de El Mencho provocar efectos económicos en Coahuila?