Sheinbaum aclara que Estados Unidos no participó en operativo contra ’El Mencho’

El señalamiento surgió tras especulaciones sobre una posible intervención extranjera en el operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , considerado uno de los grupos criminales más relevantes en el país. La presidenta enfatizó que la soberanía nacional se mantuvo intacta en todo momento.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Estados Unidos no participó con fuerzas operativas en la acción que derivó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho”, en Jalisco . Durante la conferencia del 23 de febrero de 2026, la mandataria explicó que la colaboración se limitó al intercambio de información de inteligencia , mientras que la ejecución fue responsabilidad total de autoridades mexicanas.

“No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos; lo que hay es mucho intercambio de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado de inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa”.

COOPERACIÓN BILATERAL BAJO PRINCIPIOS

La mandataria explicó que la comunicación entre ambos países se realiza mediante canales institucionales habituales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado estadounidense y las fuerzas armadas. Subrayó que no existe ningún acuerdo extraordinario fuera de esos mecanismos de cooperación.

Sheinbaum detalló que la relación bilateral en materia de seguridad se rige por cuatro principios fundamentales que han sido respetados durante la operación:

• Respeto a la soberanía y la integridad territorial

• Responsabilidad compartida y diferenciada

• Respeto y confianza mutua

• Cooperación sin subordinación

Estos lineamientos, explicó, buscan mantener una coordinación efectiva sin comprometer la autonomía de México en decisiones operativas dentro de su territorio.

INTELIGENCIA MILITAR Y SEGUIMIENTO

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la localización del líder criminal fue resultado de trabajos de inteligencia combinados entre instituciones mexicanas y datos proporcionados por autoridades estadounidenses.

“Con inteligencia militar central e información complementaria del Gabinete de Seguridad y de las instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos de ‘El Mencho’ hasta que se dieron las condiciones para planear una operación de su detención”.

El funcionario agregó que la cooperación internacional en materia de información ha sido constante durante años, aunque en la actual administración se ha fortalecido el intercambio de datos con instancias como el comando Norte.

“La colaboración con el Gobierno de Estados Unidos se realiza desde hace mucho tiempo, pero en esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el comando Norte, ha habido intercambio de información de datos, es un flujo de información importante (...) la ubicación en un primer término del área fue con personal de inteligencia militar, había otros datos proporcionados por las autoridades de Estados Unidos”.

DATOS CURIOSOS

• La operación fue ejecutada únicamente por fuerzas mexicanas

• México y Estados Unidos mantienen cooperación en seguridad desde hace décadas mediante acuerdos bilaterales.

• El intercambio de inteligencia es una práctica común en operaciones contra el crimen organizado transnacional.

• El CJNG ha sido identificado por agencias internacionales como una organización con presencia en varios países.

Las declaraciones oficiales buscan precisar el alcance de la colaboración internacional en un operativo que tuvo repercusiones políticas y de seguridad tanto en México como en la relación bilateral con Estados Unidos.