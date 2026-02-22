FMF suspende el Querétaro vs Juárez y tres partidos más tras violencia en Jalisco por operativo donde murió ‘El Mencho’

La Federación Mexicana de Futbol anunció la suspensión de cuatro partidos oficiales programados para este domingo, como consecuencia directa de los hechos de violencia que se han intensificado en el estado de Jalisco tras un operativo de seguridad en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados del país y del mundo. El operativo militar realizado en el municipio de Tapalpa terminó con la muerte del capo narco, según confirmaron autoridades federales, lo que desató una respuesta violenta de células criminales en diversas regiones de Jalisco y otros estados vecinos, incluyendo narcobloqueos con quema de vehículos, incendios, ataques a comercios y cierres carreteros, obligando a declarar alertas de seguridad y códigos rojos en amplias zonas. Ante este panorama, la FMF decidió suspender los siguientes compromisos: TE PUEDE INTERESAR: Rondale Moore, jugador de la NFL, es hallado muerto a los 25 años El duelo de Gallos de Querétaro vs Bravos de Juárez, correspondiente a la Liga MX.

El partido de Chivas vs América Femenil, programado en Guadalajara, dentro de la Liga MX Femenil. El encuentro entre Tapatío vs Tlaxcala, de la Liga de Expansión MX. El choque de Jaiba Brava vs Correcaminos, también de la Liga de Expansión MX. Estas decisiones se tomaron “por razones de seguridad”, debido a que varios de los partidos estaban previstos en zonas donde las autoridades han recomendado evitar concentraciones masivas, derivado de los narcobloqueos y la presencia de grupos armados tras la caída de El Mencho. La Liga MX Femenil, en un comunicado oficial, informó que el clásico entre las escuadras femeniles de Chivas y América, pautado para las 17:00 hrs en el Estadio Akron, será reprogramado, aunque aún no se define fecha ni hora.

Por su parte, el partido de la Liga de Expansión entre Tapatío y Tlaxcala, originalmente programado para el mismo domingo en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez, fue pospuesto y se contempla que pueda disputarse el lunes 23 de febrero, aunque también está sujeto a confirmación formal de horarios por parte del organismo de segunda división. La suspensión de estos encuentros refleja la preocupación de las autoridades deportivas por priorizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal de los clubes, en un entorno donde la violencia generada por la reacción de grupos criminales tras el operativo ha alterado significativamente la tranquilidad ciudadana.