Pareja sentimental de secretario de Ocampo organizó su secuestro y asesinato en Michoacán: Fiscalía

De acuerdo con el fiscal, los familiares recibieron llamadas telefónicas en las que se exigía un pago de 500 mil pesos para liberar al servidor público. A partir de ese momento se activaron las indagatorias correspondientes para rastrear el origen de las comunicaciones.

Autoridades de Michoacán dieron a conocer nuevos detalles sobre el secuestro y posterior asesinato de Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo , a cuatro días de haber sido localizado sin vida. La información fue proporcionada por el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, quien explicó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por la familia del funcionario.

CASO PEDRO VALENCIA CERECERO: CRONOLOGÍA DE LA DESAPARICIÓN

Según lo declarado por los familiares, Pedro Valencia Cerecero les informó que el 1 de abril viajaría al municipio de Maravatío para realizar actividades de convivencia. Sin embargo, al día siguiente comenzaron a recibir las llamadas en las que se solicitaba el rescate.

Con base en estos hechos, las autoridades iniciaron el análisis de los números telefónicos utilizados durante la extorsión. El rastreo permitió ubicar el origen de las llamadas en el estado de Querétaro y en el propio municipio de Ocampo, lo que facilitó el avance de las investigaciones.

REALIZAN DETENCIONES DERIVADAS DE RASTREO TELEFÓNICO

Tras obtener los datos de las líneas telefónicas, las autoridades lograron identificar a las personas que las utilizaban. El fiscal detalló que, como resultado de estas diligencias, fueron detenidos José Alonso “N” y Axel Diego “N” el pasado 4 de abril en el estado de Querétaro.

Ambos sujetos fueron arrestados mientras portaban ropa de una empresa de seguridad privada. Posteriormente, el análisis de los teléfonos que tenían en su poder permitió a las autoridades identificar a un tercer implicado señalado como el responsable directo del secuestro y asesinato del funcionario.

CONVERSACIONES E INFORMACIÓN ALMACENADA EN TELÉFONO PERMITIERON LOCALIZAR EL CUERPO

Torres Piña explicó que el seguimiento a las conversaciones y la información contenida en los dispositivos permitió ubicar el lugar donde se encontraba el cuerpo. Los propios implicados señalaron cómo y dónde se había cometido el homicidio.

El cuerpo de Pedro Valencia Cerecero fue localizado el 5 de abril en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo. De acuerdo con la necropsia, la muerte ocurrió entre el 1 y 2 de abril, es decir, el mismo periodo en que fue reportado su secuestro.