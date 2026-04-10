Pareja sentimental de secretario de Ocampo organizó su secuestro y asesinato en Michoacán: Fiscalía

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México
/ 10 abril 2026
    Pareja sentimental de secretario de Ocampo organizó su secuestro y asesinato en Michoacán: Fiscalía
    El cuerpo de Pedro Valencia Cerecero fue localizado en un predio del municipio de Áporo. VANGUARDIA

La investigación sobre el homicidio de Pedro Valencia Cerecero inició por denuncia familiar tras llamadas de rescate

Autoridades de Michoacán dieron a conocer nuevos detalles sobre el secuestro y posterior asesinato de Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, a cuatro días de haber sido localizado sin vida. La información fue proporcionada por el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, quien explicó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por la familia del funcionario.

De acuerdo con el fiscal, los familiares recibieron llamadas telefónicas en las que se exigía un pago de 500 mil pesos para liberar al servidor público. A partir de ese momento se activaron las indagatorias correspondientes para rastrear el origen de las comunicaciones.

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CASO PEDRO VALENCIA CERECERO: CRONOLOGÍA DE LA DESAPARICIÓN

Según lo declarado por los familiares, Pedro Valencia Cerecero les informó que el 1 de abril viajaría al municipio de Maravatío para realizar actividades de convivencia. Sin embargo, al día siguiente comenzaron a recibir las llamadas en las que se solicitaba el rescate.

Con base en estos hechos, las autoridades iniciaron el análisis de los números telefónicos utilizados durante la extorsión. El rastreo permitió ubicar el origen de las llamadas en el estado de Querétaro y en el propio municipio de Ocampo, lo que facilitó el avance de las investigaciones.

REALIZAN DETENCIONES DERIVADAS DE RASTREO TELEFÓNICO

Tras obtener los datos de las líneas telefónicas, las autoridades lograron identificar a las personas que las utilizaban. El fiscal detalló que, como resultado de estas diligencias, fueron detenidos José Alonso “N” y Axel Diego “N” el pasado 4 de abril en el estado de Querétaro.

Ambos sujetos fueron arrestados mientras portaban ropa de una empresa de seguridad privada. Posteriormente, el análisis de los teléfonos que tenían en su poder permitió a las autoridades identificar a un tercer implicado señalado como el responsable directo del secuestro y asesinato del funcionario.

CONVERSACIONES E INFORMACIÓN ALMACENADA EN TELÉFONO PERMITIERON LOCALIZAR EL CUERPO

Torres Piña explicó que el seguimiento a las conversaciones y la información contenida en los dispositivos permitió ubicar el lugar donde se encontraba el cuerpo. Los propios implicados señalaron cómo y dónde se había cometido el homicidio.

El cuerpo de Pedro Valencia Cerecero fue localizado el 5 de abril en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo. De acuerdo con la necropsia, la muerte ocurrió entre el 1 y 2 de abril, es decir, el mismo periodo en que fue reportado su secuestro.

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FISCALÍA SEÑALA A PAREJA SENTIMENTAL DE PEDRO VALENCIA CERECERO COMO PRESUNTO RESPONSABLE

El fiscal estatal informó que las investigaciones permitieron establecer que la persona señalada como responsable del secuestro y asesinato era la pareja sentimental del secretario del Ayuntamiento. Según lo expuesto, el móvil estaría relacionado con la obtención de recursos económicos, derivado del conocimiento que tenía sobre las responsabilidades del funcionario.

Las autoridades señalaron que el caso continúa en investigación para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica de los implicados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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