Encuentran sin vida a Pedro Valencia, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán

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México
/ 6 abril 2026
    Encuentran sin vida a Pedro Valencia, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán
    Detienen a 3 personas, presuntamente, vinculadas al secuestro y homicidio de Pedro Valcencia Cerecero Vanguardia

El funcionario fue secuestrado el primero de abril, mientras se dirigía a Maravatío desde Ocampo

El 6 de abril, se informó del fallecimiento de Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento del municipio de Ocampo, tras haber sido secuestrado y ejecutado por hombres armados.

Las autoridades ya detuvieron a 3 personas, presuntamente, involucradas en el homicidio del funcionario Pedro Valencia Cerecero. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo y detalló que el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en la noche del 5 de abril, en el poblado de la Silleta del municipio de Aporo, colindante con Ocampo.

El secuestro ocurrió el pasado miércoles, primero de abril. Se reportó que el incidente fue perpetrado por un grupo armado, en las inmediaciones del municipio de Irímbo, cuando el funcionario se dirigía de Ocampo a una celebración en la ciudad de Maravatío.

Según informes del hallazgo, el cuerpo de la víctima tenía esposadas las manos con grilletes, mostraba signos de haber sufrido violencia física durante su secuestro y su cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico.

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La Fiscalía de Michoacán informó que elementos de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a 3 personas, presuntamente, vinculadas con el homicidio del secretario del Ayuntamiento. Sin embargo, no se han identificado sus perfiles para la prensa. Hasta el momento, tampoco se conoce el presunto móvil del secuestro y homicidio.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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