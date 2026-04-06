Encuentran sin vida a Pedro Valencia, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán

El 6 de abril, se informó del fallecimiento de Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento del municipio de Ocampo, tras haber sido secuestrado y ejecutado por hombres armados.

Las autoridades ya detuvieron a 3 personas, presuntamente, involucradas en el homicidio del funcionario Pedro Valencia Cerecero. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo y detalló que el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en la noche del 5 de abril, en el poblado de la Silleta del municipio de Aporo, colindante con Ocampo.

El secuestro ocurrió el pasado miércoles, primero de abril. Se reportó que el incidente fue perpetrado por un grupo armado, en las inmediaciones del municipio de Irímbo, cuando el funcionario se dirigía de Ocampo a una celebración en la ciudad de Maravatío.

Según informes del hallazgo, el cuerpo de la víctima tenía esposadas las manos con grilletes, mostraba signos de haber sufrido violencia física durante su secuestro y su cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico.