Vinculan a proceso a Osmar ‘N’ por el feminicidio de dos maestras en preparatoria Makárenko
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El menor de edad, autoidentificado como ‘incel’, provocó una balacera en el plantel escolar, tras haber compartido videos de él posando con el arma en su residencia.
El 30 de marzo se reportó que el menor de edad, detenido por el feminicidio de dos maestras en la preparatoria Makárenko, fue vinculado a proceso por un juez de control.
El incidente fue reportado el 24 de marzo del 2026, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Elementos de la policía fueron alertados por un tiroteo escolar en la preparatoria Makárenko. Tras la detención del presunto autor, un menor de edad de 15 años, se encontraron sin vida a dos trabajadoras del plantel, identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, coordinadora académica y secretaria, respectivamente.
Tras la audiencia, se fijó un mes para el término de las investigaciones complementarias. Durante la sesión inicial, un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán formuló la imputación al menor de edad, identificado como Osmar ‘N’, con el delito de feminicidio.
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A Osmar ‘N’, de 15 años, se le impuso, como medida cautelar, el internamiento preventivo en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos jóvenes.
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El detenido, previo al tiroteo, compartió en redes sociales fotografías y videos de él posando con el arma de fuego de calibre 5,56. Según la FGE, para ingresar al plantel con el arma, el adolescente la ocultó en un estuche de guitarra. Tras la investigación, se destacó que el menor de edad se autoidentificaba como un ‘incel’ y seguía contenido alusivo a violencia contra el feminismo y las mujeres.