Vinculan a proceso a Osmar ‘N’ por el feminicidio de dos maestras en preparatoria Makárenko

El 30 de marzo se reportó que el menor de edad, detenido por el feminicidio de dos maestras en la preparatoria Makárenko, fue vinculado a proceso por un juez de control.

El incidente fue reportado el 24 de marzo del 2026, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Elementos de la policía fueron alertados por un tiroteo escolar en la preparatoria Makárenko. Tras la detención del presunto autor, un menor de edad de 15 años, se encontraron sin vida a dos trabajadoras del plantel, identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, coordinadora académica y secretaria, respectivamente.

Tras la audiencia, se fijó un mes para el término de las investigaciones complementarias. Durante la sesión inicial, un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán formuló la imputación al menor de edad, identificado como Osmar ‘N’, con el delito de feminicidio.

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