Participan 33 millones de mexicanos en Segundo Simulacro Nacional

Durante el ejercicio, una persona fue hospitalizada por infarto y otra recibió atención médica tras una caída en la Ciudad de México, se reportó durante en el Comité Nacional de Emergencias.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estimó una participación de 33 millones de personas en el Segundo Simulacro Nacional que se realizó este sábado con cinco hipótesis de sismo en el centro, sur y norte del país.

Durante su instalación, Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informó que pese a realizarse en sábado y sin actividad escolar, el simulacro registró una participación de 33 millones de mexicanas y mexicanos en los 32 estados del país.

En tanto, dijo, ayer participaron 16 millones 772 mil de estudiantes de 18 mil 293 escuelas de todo el país, según reportó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Velázquez Alzúa aseguró que el gobierno de México ha consolidado una fuerza de tarea para atender cualquier tipo de emergencia, integrada por más de 2 millones de recursos humanos disponibles a nivel nacional, más de 65 mil vehículos, 371 aeronaves y 25 mil unidades médicas con más de 96 mil camas disponibles.

”De manera coordinada el día de hoy se llevó a cabo una prueba nacional en la que se enviaron mensajes de texto masivo y alertas sonoras a millones de personas en todo el territorio nacional”, indicó.

HARFUCH DESTACA PREVENCIÓN EN SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2026

Por su parte, Omar García Harfuch, señaló que el simulacro contempló cinco escenarios mediante diversas hipótesis sísmicas para fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante fenómenos que pudieran afectar a la población y, sobre todo con el objetivo de salvar vidas.

”Se organizó este Simulacro Nacional con la intención de que cada ciudadano y familias conozcan cuáles son las acciones que se deben implementar para estar preparados ante cualquier emergencia”, comentó.

Y aseguró: “El gobierno de México está listo para desplegar todos los recursos necesarios en todos los rincones del país demostrando nuestra capacidad para responder a cualquier tipo de riesgo”.