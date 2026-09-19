Morena propone proteger minerales marinos ante posible interés de EU y Donald Trump

La diputada federal Magdalena Rosales Cruz, integrante de Morena , presentó una iniciativa para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de proteger los recursos minerales del fondo del mar en aguas territoriales.

La propuesta apunta a evitar el acaparamiento por parte de potencias extranjeras. La legisladora advirtió que el interés de gobiernos extranjeros, particularmente de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, representa un motivo para asegurar la soberanía sobre estos depósitos minerales.

¿QUÉ SON LOS NÓDULOS POLIMÉTALICOS Y POR QUÉ SON TAN VALIOSOS?

Los nódulos polimetálicos son verdaderas acumulaciones de riqueza mineral sumergida. Se encuentran a unos 4 mil metros de profundidad en el suelo oceánico y contienen altos porcentajes de metales clave como manganeso, níquel, cobalto, cobre y hierro.

Estos minerales son esenciales para la tecnología del futuro. Su demanda ha aumentado en todo el mundo debido a que resultan indispensables para fabricar baterías de vehículos eléctricos, componentes de energías limpias y dispositivos de alta tecnología.

¿CUÁL SERÍA EL CAMBIO EN LA CONSTITUCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE?

La reforma plantea modificaciones clave a los artículos 27 y 28 constitucionales. Con este ajuste, el Estado mexicano asumiría legalmente la responsabilidad directa de resguardar y administras los yacimientos oceánicos.

De modo que, cualquier extracción futura estará condicionada al cuidado ambiental. La iniciativa establece que México no permitirá la explotación de estos metales hasta que existan tecnologías limpias y sustentables que garanticen cero daño a los ecosistemas marinos.