Periodista Luis Ángel López recibió 18 disparos; investigan a pasajero que viajaba con él en Poza Rica

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el periodista Luis Ángel López Valdez recibió 18 impactos de bala durante el ataque armado en el que perdió la vida en el municipio de Poza Rica. De acuerdo con las investigaciones, el comunicador viajaba a bordo de un taxi acompañado de un pasajero, quien actualmente se encuentra bajo investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El homicidio ocurrió durante la madrugada del pasado 11 de junio sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, una de las principales vialidades de la ciudad.

ANALIZAN VIDEO DE CÁMARA DE SEGURIDAD DIFUNDIDO EN REDES SOCIALES La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señaló que las autoridades realizan el análisis de un video captado por una cámara de seguridad y difundido posteriormente en redes sociales, en el que se observa parte de la agresión contra el periodista. La funcionaria indicó que las imágenes presentan baja calidad y escasa nitidez, por lo que continúan los trabajos técnicos para obtener información útil para la investigación. Asimismo, precisó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, López Valdez ya había resultado lesionado antes del momento que aparece registrado en la grabación. FISCALÍA DESCARTA PERSECUCIÓN POLICIAL PREVIA Jiménez Aguirre rechazó que el periodista hubiera sido perseguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública antes de ser asesinado. No obstante, señaló que ninguna línea de investigación ha sido descartada y que las diligencias continúan bajo un esquema de análisis exhaustivo de todos los elementos disponibles. “Todas las líneas de investigación continúan abiertas”, indicó la fiscal al referirse al proceso de esclarecimiento del crimen.

REVISAN TELEFONÍA CELULAR Y ÚLTIMAS COMUNICACIONES DEL PERIODISTA Como parte de las diligencias, la Fiscalía estatal realiza estudios sobre la telefonía celular del periodista y revisa las comunicaciones que sostuvo durante las horas previas a su asesinato. El objetivo de estas acciones es determinar si López Valdez había acordado reunirse con alguna persona antes del ataque o si existen elementos que permitan reconstruir sus movimientos previos. La fiscal explicó que la investigación cuenta con recursos humanos y materiales especializados para avanzar en el caso. PARTICIPAN FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE ASESINATO DEL PERIODISTA LUIS ÁNGEL LÓPEZ Las labores de investigación son desarrolladas de manera coordinada entre la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan y la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas. De acuerdo con la autoridad ministerial, esta última instancia ha desplegado un grupo de policías ministeriales e investigadores especializados para reforzar las acciones relacionadas con el homicidio.

TRAYECTORIA DE LUIS ÁNGEL LÓPEZ VALDEZ Luis Ángel López Valdez tenía 29 años de edad y se desempeñaba como reportero en el medio Vanguardia Veracruz. Además de su labor periodística, era director del portal Reportaje Policiaco Veracruzano y fungía como subdelegado de Cruz Ámbar en Poza Rica, organización dedicada a la atención de urgencias médicas, servicios prehospitalarios, rescate y protección civil. La Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las investigaciones para identificar y detener a los responsables del homicidio, mientras continúan los análisis periciales, tecnológicos y ministeriales relacionados con el caso.

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