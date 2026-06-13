Periodista Luis Ángel López recibió 18 disparos; investigan a pasajero que viajaba con él en Poza Rica

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Periodista Luis Ángel López recibió 18 disparos; investigan a pasajero que viajaba con él en Poza Rica
    La Fiscalía de Veracruz investiga el asesinato del periodista Luis Ángel López, quien recibió 18 impactos de bala mientras viajaba en un taxi en Poza Rica. VANGUARDIA

El periodista Luis Ángel López Valdez recibió 18 impactos de bala; Fiscalía de Veracruz analiza video y comunicaciones previas

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el periodista Luis Ángel López Valdez recibió 18 impactos de bala durante el ataque armado en el que perdió la vida en el municipio de Poza Rica. De acuerdo con las investigaciones, el comunicador viajaba a bordo de un taxi acompañado de un pasajero, quien actualmente se encuentra bajo investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del pasado 11 de junio sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, una de las principales vialidades de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-al-reportero-luis-angel-lopez-en-poza-rica-veracruz-fiscalia-abre-investigacion-DA21309129

ANALIZAN VIDEO DE CÁMARA DE SEGURIDAD DIFUNDIDO EN REDES SOCIALES

La fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señaló que las autoridades realizan el análisis de un video captado por una cámara de seguridad y difundido posteriormente en redes sociales, en el que se observa parte de la agresión contra el periodista.

La funcionaria indicó que las imágenes presentan baja calidad y escasa nitidez, por lo que continúan los trabajos técnicos para obtener información útil para la investigación.

Asimismo, precisó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, López Valdez ya había resultado lesionado antes del momento que aparece registrado en la grabación.

FISCALÍA DESCARTA PERSECUCIÓN POLICIAL PREVIA

Jiménez Aguirre rechazó que el periodista hubiera sido perseguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública antes de ser asesinado.

No obstante, señaló que ninguna línea de investigación ha sido descartada y que las diligencias continúan bajo un esquema de análisis exhaustivo de todos los elementos disponibles.

“Todas las líneas de investigación continúan abiertas”, indicó la fiscal al referirse al proceso de esclarecimiento del crimen.

REVISAN TELEFONÍA CELULAR Y ÚLTIMAS COMUNICACIONES DEL PERIODISTA

Como parte de las diligencias, la Fiscalía estatal realiza estudios sobre la telefonía celular del periodista y revisa las comunicaciones que sostuvo durante las horas previas a su asesinato.

El objetivo de estas acciones es determinar si López Valdez había acordado reunirse con alguna persona antes del ataque o si existen elementos que permitan reconstruir sus movimientos previos.

La fiscal explicó que la investigación cuenta con recursos humanos y materiales especializados para avanzar en el caso.

PARTICIPAN FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE ASESINATO DEL PERIODISTA LUIS ÁNGEL LÓPEZ

Las labores de investigación son desarrolladas de manera coordinada entre la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan y la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, esta última instancia ha desplegado un grupo de policías ministeriales e investigadores especializados para reforzar las acciones relacionadas con el homicidio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cpj-y-articulo-19-condenan-asesinato-del-periodista-luis-angel-lopez-valdez-en-veracruz-ND21333187

TRAYECTORIA DE LUIS ÁNGEL LÓPEZ VALDEZ

Luis Ángel López Valdez tenía 29 años de edad y se desempeñaba como reportero en el medio Vanguardia Veracruz.

Además de su labor periodística, era director del portal Reportaje Policiaco Veracruzano y fungía como subdelegado de Cruz Ámbar en Poza Rica, organización dedicada a la atención de urgencias médicas, servicios prehospitalarios, rescate y protección civil.

La Fiscalía de Veracruz mantiene abiertas las investigaciones para identificar y detener a los responsables del homicidio, mientras continúan los análisis periciales, tecnológicos y ministeriales relacionados con el caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Periodistas
Investigaciones

Localizaciones


Veracruz

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Además de celebrar la diversidad, la marcha servirá para promover demandas relacionadas con los derechos de la comunidad LGBT+

Marcha del Orgullo 2026 recorrerá las calles de Saltillo este sábado
Sebastián García ganó plata individual y bronce mixto junto a Maya Becerra, mientras Dafne Quintero logró plata femenil en Antalya 2026.

Coahuila brilla en Turquía: Monclovenses Sebastián García y Dafne Quintero suben al podio con México
NosotrAs: Las mujeres que sostenemos el sistema de salud

NosotrAs: Las mujeres que sostenemos el sistema de salud
La vida de Tivo no cabe en una sola palabra: tienda, campo, familia, marchas, ganado y memoria. Nació el 6 de septiembre de 1980 y en el rancho casi nadie le dice Primitivo: le dicen Tivo.

Crecer sin pedir permiso: la vida de Tivo, persona LGBTI+ en un rancho de Coahuila
El encarecimiento de los insumos para la construcción de casas ha impactado en los precios al público.

Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos
Autoridades electoral deben definir si Congreso queda con 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila
Martínez enlistó los beneficios que traerá para la región el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey.

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León
Solución a los problemas

Solución a los problemas